Bí thư Cà Mau Nguyễn Hồ Hải thăm người dân bị thương do lốc xoáy

TPO - Đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau thăm người dân bị thương trong trận lốc xoáy, ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị, đội ngũ y bác sĩ tập trung điều trị cho người bị thương, đồng thời động viên người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ngày 14/7, ông Nguyễn Hồ Hải - Bí Thư Tỉnh uỷ Cà Mau đến thăm hỏi, trao tặng quà cho bà Nguyễn Thị Bình (67 tuổi, ngụ xã Khánh Bình) bị thương do lốc xoáy gây ra vào sáng 13/7.

Gia đình bà Bình có 4 người bị thương, trong đó, 3 trẻ em bị thương nhẹ đã được sơ cứu và về nhà theo dõi, riêng bà Bình bị gãy tay và chấn thương vùng đầu, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Ông Nguyễn Hồ Hải - Bí Thư Tỉnh uỷ Cà Mau thăm hỏi, trao quà cho bà Nguyễn Thị Bình bị thương do dông lốc.

Tại đây, ông Nguyễn Hồ Hải động viên, thăm hỏi sức khoẻ bà Nguyễn Thị Bình. Ông đề nghị đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau tập trung điều trị cho bệnh nhân. Hiện, sức khoẻ bà Bình đã ổn định.

Như Tiền Phong thông tin, sáng 13/7, mưa, kèm theo dông lốc làm sập, tốc mái 75 căn nhà của người dân trên địa bàn các xã Khánh Bình, Trí Phải, Lương Thế Trân và Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Ngoài ra, dông lốc còn làm 4 người bị thương.

Ngay sau khi dông lốc xảy ra, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau xuống hiện trường, phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục thiệt hại, hỗ trợ kinh phí ban đầu cho các hộ dân.

Theo đó, với các hộ đặc biệt khó khăn có nhà sập hoàn toàn, tỉnh hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng/trường hợp, để dựng lại nhà, sớm ổn định cuộc sống.