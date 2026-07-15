Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 15/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).
Tham gia đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước; đồng thời dâng hương tại Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn công tác thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.
Ngã ba Đồng Lộc, thuộc xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nằm trên tuyến đường Trường Sơn huyết mạch, là điểm giao thông chiến lược kết nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, nhằm cắt đứt tuyến chi viện, không quân Mỹ đã đánh phá khu vực này 1.863 lần với gần 50.000 quả bom các loại, biến Đồng Lộc thành "tọa độ lửa". Dưới mưa bom bão đạn, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và lực lượng thanh niên xung phong vẫn kiên cường bám trụ, bảo đảm mạch máu giao thông luôn thông suốt. Sự hy sinh anh dũng của nhiều cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là 10 nữ thanh niên xung phong đã làm nên huyền thoại bất tử ở Ngã ba Đồng Lộc.