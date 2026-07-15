Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

TPO - Tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Trung ương đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 15/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước; đồng thời dâng hương tại Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước.

Thường trực Ban Bí thư dâng hoa viếng mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn công tác thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.