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Bí thư Thanh Hóa: 'Không đùn đẩy, quanh co khi giải quyết thủ tục'

Phạm Trường

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhìn nhận vẫn còn tình trạng né tránh trách nhiệm , làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ và niềm tin của người dân, doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị phải giải quyết ngay những công việc thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy hay xin ý kiến quanh co, lòng vòng và xử lý công việc đến cùng.

Thông tin trên được Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đưa ra tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 16/7.

Theo ông Lê Đức Thái, 6 tháng đầu năm, dù tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh Thanh Hóa đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt là vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, song vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.

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Toàn cảnh Kỳ họp.

Thu ngân sách nhà nước đạt trên 34.000 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán và tăng 15,7% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang cùng cử tri, nhân dân trong tỉnh đã góp phần vào kết quả phát triển chung.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

“Mục tiêu, tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt kỳ vọng; tiến độ giải ngân đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng, công tác quy hoạch, xác định giá đất và giải quyết thủ tục đầu tư còn chậm; vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; việc thuộc thẩm quyền nhưng xử lý chưa quyết liệt, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ và niềm tin của người dân, doanh nghiệp” ông Lê Đức Thái phát biểu tại Kỳ họp.

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Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh đây là những vấn đề cần được khắc phục ngay trong những tháng cuối năm.

Trước mục tiêu 2026 đã đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị các cấp, ngành tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, phải giữ vững quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng theo nghị quyết của Chính phủ và của tỉnh, không điều chỉnh mục tiêu, chủ động đổi mới tư duy, điều hành quyết liệt. Mỗi sở, ngành, địa phương phải rà soát từng chỉ tiêu, từng động lực tăng trưởng, xác định rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Các sở, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh xử lý dự án tồn đọng, kéo dài; mọi khó khăn, vướng mắc phải được phân công rõ cơ quan chủ trì, rõ thời hạn giải quyết.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao.

Ngoài vấn đề phát triển kinh tế, tỉnh cần chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo việc làm, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới và giữ vững quốc phòng, an ninh.

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Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước đạt trên 34.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026.

“Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở cơ chế, chính sách mà ở khâu tổ chức thực hiện. Chủ trương đã có, thẩm quyền đã được phân cấp, điều quan trọng là tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu”, ông Lê Đức Thái nói.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải giải quyết ngay những công việc thuộc thẩm quyền, không né tránh, không đùn đẩy, không xin ý kiến quanh co, lòng vòng, đồng thời theo sát, xử lý công việc đến cùng.

Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày 16-17/7.

Phạm Trường
#Thanh Hóa #thủ tục #trách nhiệm #phát triển #hội đồng nhân dân #bí thư #đầu tư

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