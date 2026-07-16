Thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa, Bí thư Hà Nội lưu ý quan tâm từng việc nhỏ của dân

TPO - Phát biểu tại Hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ then chốt, hạ tầng thiết yếu, chuyển đổi số, môi trường, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ công và các dịch vụ thiết yếu về giáo dục, y tế, văn hóa, việc làm, nhà ở, an sinh xã hội.

Sáng 16/7, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Ý.



Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã công bố Quyết định của UBND thành phố về việc ban hành "Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Theo đó, sẽ triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa tại 2 xã Phúc Thịnh, Thư Lâm. Đây là 2 xã liền kề, cơ bản hội tụ tiêu chí tổ chức không gian phát triển, còn nhiều dư địa phát triển, có vị trí tương đối độc lập, thuận lợi kết nối với các trục giao thông chính, hành lang xanh, hệ thống sông hồ và các không gian chức năng liên quan, đô thị hóa nhanh theo hướng xanh - thông minh - bền vững, có định hướng phát triển phù hợp.

Đề án nêu rõ, sẽ thí điểm song song, đến thời điểm cơ bản hoàn thiện sẽ nghiên cứu, báo cáo đề xuất Trung ương xem xét cho phép hợp nhất thành một xã theo thẩm quyền; với kỳ vọng, đến năm 2030 cơ bản xây dựng được một mô hình xã/phường xã hội chủ nghĩa đảm bảo quy mô, điều kiện đáp ứng nhu cầu, thu hút khoảng 700.000 người dân sinh sống.

Cũng theo đề án, 124 xã/phường còn lại sẽ áp dụng các tiêu chí phù hợp để triển khai ngay từ năm 2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Thịnh, Thư Lâm, với vinh dự được lựa chọn là những xã đầu tiên của Thủ đô và cũng là của cả nước triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. Ông Trần Đức Thắng cho biết, sau quá trình cân nhắc, tính toán rất kỹ lưỡng, có sự góp ý của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, thành phố quyết định lựa chọn 2 xã để triển khai thí điểm.

Nhấn mạnh tinh thần, Thủ đô phải đi đầu, làm mẫu trong xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa, lấy kết quả thực hiện và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Thắng đề nghị toàn hệ thống chính trị thành phố, đặc biệt là Đảng ủy, UBND thành phố và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai xã Phúc Thịnh, Thư Lâm phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển để tập trung triển khai việc triển khai đề án vào thực tiễn cuộc sống.

Mọi người dân được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ thiết yếu

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, ông Trần Đức Thắng yêu cầu, phải xây dựng ngay kế hoạch triển khai đề án với các mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu, đích đến của kế hoạch 5 năm và từng năm. Trong đó, ngay trong năm 2026, phải xác định các chương trình, dự án thành phần, hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành, xác định các nhiệm vụ ưu tiên, nhu cầu và phương án bố trí nguồn lực. UBND thành phố, các sở, ngành hướng dẫn các xã, phường áp dụng tiêu chí phù hợp để triển khai tại địa phương.

Cao tốc HN-Thái Nguyên đoạn cắt qua xã Thư Lâm. Ảnh: Minh Châu.



Theo ông Thắng, đây là mô hình mới, nên cần có đánh giá kết quả thực hiện hằng kỳ, hằng năm để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh những nội dung tiêu chí chưa phù hợp. "Chúng ta vừa thực hiện vừa hoàn thiện, không cầu toàn. Đích đến không thay đổi nhưng quá trình thực hiện thì linh hoạt”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ.

Ông Trần Đức Thắng cũng yêu cầu tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, quản trị trên nền tảng số và dữ liệu, có trách nhiệm giải trình, bảo đảm người dân tham gia thực chất vào các quá trình quyết định.

Cùng với đó, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, coi đây là nhiệm vụ then chốt quyết định thành công cho việc triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Trong năm 2026, cần hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa các quy trình thủ tục xây dựng các cơ sở dữ liệu, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thông suốt; tiếp tục xây dựng kênh tiếp nhận, xử lý và giải đáp những phản ánh của nhân dân một cách chủ động, gần gũi.

Một góc xã Thư Lâm nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Châu.



“Mọi phản hồi và mức độ hài lòng của nhân dân sẽ được xem là tiêu chí quan trọng nhất đánh giá hiệu quả chính quyền địa phương. Đích đến của chúng ta là như vậy, làm sao để người dân có môi trường, cuộc sống tốt nhất”, ông Trần Đức Thắng nêu rõ, đồng thời lưu ý, phải quan tâm đến từng việc nhỏ, từ cách ứng xử với người dân, cách giải quyết các thủ tục cho người dân.

Bí thư Hà Nội cũng lưu ý việc phát triển hạ tầng hiện đại, đồng bộ, không gian thông minh, phát triển kinh tế gắn với sản xuất hiện đại, bảo đảm an sinh xã hội công bằng, phát triển bao trùm, phát triển văn hóa, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng môi trường xanh, an toàn và bền vững. Cần phải triển khai lập quy hoạch, tổ chức không gian phát triển; hài hòa không gian phát triển kinh tế, không gian sống, không gian văn hóa, không gian xanh, các thiết chế về giáo dục, y tế, văn hóa và quốc phòng an ninh.

Một góc xã Phúc Thịnh nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Châu - Hữu Thắng.



Ưu tiên tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ then chốt, hạ tầng thiết yếu, chuyển đổi số, môi trường, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ công và các dịch vụ thiết yếu về giáo dục, y tế, văn hóa, việc làm, nhà ở, an sinh xã hội, bảo đảm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công, người nghèo, các đối tượng yếu thế…