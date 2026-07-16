Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thông tin về đợt mưa rất lớn ở miền Bắc

Nguyễn Hoài

TPO - Nhận định mới nhất cho thấy, từ hôm nay (16/7) đến 20/7, miền Bắc tiếp tục có mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa tại một số nơi có thể vượt 350mm. Lũ dâng lên mức báo động (BĐ)2-3 ở nhiều sông suối.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ, đêm qua và sáng nay vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to 30-60mm.

Một số nơi mưa to trên 100mm như Tủa Sín Chải (Lai Châu) 191.6mm, Tủa Thàng (Điện Biên) 160.1mm, Hải Sơn (Quảng Ninh) 156.6mm, Quang Bình (Tuyên Quang) 114.4mm.

Dự báo từ ngày 16-20/7, miền Bắc tiếp tục có mưa to diện rộng. Trong đó, các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa to 100-200mm, có nơi mưa to trên 350mm.

mua 2306.jpg
Miền Bắc đón mưa dông liên tiếp.

Cảnh báo từ tối và đêm nay đến 21/7, trên các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ lên mức BĐ2-BĐ3, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 16/7, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thông tin về mưa lớn theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ: hymetnet.gov.vn. Thông tin khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được cập nhật tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #mưa dông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe