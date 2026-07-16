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Nhịp sống Thủ đô

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Hà Nội xây dựng 4 khu kinh tế đêm và không gian nghệ thuật đêm tại các công viên lớn

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội sẽ xây dựng Không gian Nghệ thuật Đêm mở tại các công viên lớn như công viên Thống Nhất, Hòa Bình, Yên Sở…, tạo điều kiện để các nghệ sĩ đường phố được cấp phép biểu diễn và trưng bày tác phẩm công cộng vào ban đêm.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định về phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Mục tiêu kế hoạch, phấn đấu đến năm 2030, kinh tế đêm từng bước trở thành một động lực quan trọng của kinh tế dịch vụ Thủ đô, đóng góp khoảng 5% GRDP của Thành phố. Tỷ lệ chi tiêu ban đêm của khách du lịch đạt 25 - 30% tổng chi tiêu, góp phần nâng thời gian lưu trú trung bình lên 2,5 - 3,5 ngày.

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Chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa tại công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng). Ảnh minh họa

Cụ thể, Hà Nội xác định phát triển và vận hành hiệu quả mô hình phát triển 4 khu kinh tế đêm trọng điểm với những chính sách hỗ trợ vượt trội gồm:

Khu vực kinh tế đêm văn hóa - di sản (khu vực Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Sơn Tây, Sóc Sơn, khu nhiều tiềm năng di sản văn hóa).

Khu vực kinh tế đêm giải trí - hiện đại (khu vực Tây Hồ - Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, Đông Anh…).

Khu vực kinh tế đêm sáng tạo gắn với công nghiệp văn hóa (các không gian sáng tạo, rạp hát, rạp chiếu phim, bảo tàng…).

Khu kinh tế đêm nghỉ dưỡng - trải nghiệm văn hóa khu vực ngoại thành, làng nghề (khu vực Bát Tràng, Ba Vì, Hương Sơn,…).

Hà Nội cũng xác định phát triển, hình thành các tuyến kinh tế đêm với những sản phẩm, sự kiện ban đêm mang tính biểu tượng của Hà Nội, gắn với các giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và không gian đô thị đặc trưng của Thủ đô như tuyến trải nghiệm Thăng Long - Tứ trấn, các tuyến phố ẩm thực: Tống Duy Tân; Tạ Hiện…

Tổ chức và vận hành hiệu quả các Trung tâm công nghiệp văn hóa, không gian sáng tạo văn hóa sáng tạo phát triển kinh tế đêm như: Khu vực Đồng Xuân - Bắc Qua; phường Cửa Nam; Tây Hồ; Đông Anh; Khu phát triển thương mại và văn hóa Bảo tàng sinh thái làng cổ Bát Tràng; Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam…

Để thực hiện hóa mục tiêu này, Hà Nội sẽ đổi mới cơ chế cấp phép đối với hoạt động kinh tế đêm theo hướng đơn giản, hướng tới cắt giảm, đơn giản hóa 50% thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư, kinh doanh và phát triển các hoạt động kinh tế đêm.

Đối với các phương tiện công cộng, Hà Nội yêu cầu kéo dài thời gian hoạt động của các tuyến đường sắt trên cao như tuyến Cát Linh - Hà Đông, tuyến Nhổn - Ga Hà Nội (khi hoàn thành) vào cuối tuần và ngày lễ. Đồng thời, nghiên cứu và triển khai dịch vụ xe buýt đêm phục vụ kết nối các khu vực kinh tế đêm trọng điểm, mở rộng thời gian hoạt động. Ưu tiên các tuyến kết nối: Khu vực phố cổ - Hồ Tây - Tây Hồ Tây; Hoàn Kiếm - Mỹ Đình; Hoàn Kiếm - Đông Anh…

Đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật đô thị tại các tuyến phố, cầu, công viên và không gian công cộng (Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm và dọc sông Hồng…). Đầu tư hệ thống ánh sáng 3D Mapping cố định tại Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long…phục vụ biểu diễn.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ xây dựng một số Không gian Nghệ thuật Đêm mở tại các công viên lớn (như công viên Thống Nhất, Hòa Bình, Yên Sở…), nơi nghệ sĩ đường phố được cấp phép biểu diễn và trưng bày tác phẩm công cộng vào ban đêm...

Trần Hoàng
#Phát triển kinh tế đêm Hà Nội #Khu kinh tế đêm trọng điểm #Không gian nghệ thuật đêm #Cải cách cấp phép và hạ tầng #Chuyển đổi số trong quản lý #Công viên Thống Nhất #Nghệ sĩ đường phố

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