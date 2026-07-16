Hà Nội xây 10 cảng thủy nội địa và 1 cảng hành khách dọc sông Hồng

TPO - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri về phương án phát triển giao thông đường thủy nội đô dọc sông Hồng. Đây là bước đi nhằm giảm tải cho giao thông đường bộ khu vực nội đô, tăng cường kết nối với các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và tạo động lực phát triển du lịch.

Trước đó, cử tri tổ đại biểu số 2 kiến nghị trung ương và thành phố nghiên cứu phương án phát triển giao thông đường thủy dọc sông Hồng.

Theo UBND TP Hà Nội, Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm xác định trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 9 trục động lực phát triển. Đây đồng thời là trục không gian xanh trung tâm, trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học - công nghệ, kết nối với các tỉnh trong hệ thống sông Hồng.

Hà Nội dự kiến triển khai 10 cảng thủy nội địa hàng hóa và 1 cảng hành khách dọc sông Hồng trong năm 2026.

Để cụ thể hóa quy hoạch, Sở Xây dựng Hà Nội đang điều chỉnh Quy hoạch giao thông vận tải thủ đô, nghiên cứu bổ sung hệ thống giao thông đường thủy nội đô dọc sông Hồng theo hướng kết nối đồng bộ với đường bộ, đường sắt, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch không gian, sử dụng đất, an toàn đê điều và thoát lũ. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cũng phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu phương án bảo đảm tính khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Về hạ tầng giao thông đường thủy, thành phố cho biết giai đoạn 2025 - 2026 đã phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với 5 cảng thủy nội địa hàng hóa.

Trong năm 2026, Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với nhà đầu tư triển khai 10 cảng thủy nội địa hàng hóa và 1 cảng hành khách dọc sông Hồng.

Liên quan đến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đây là dự án trọng điểm nhằm phát triển đồng bộ không gian hai bên bờ sông, hoàn thiện hạ tầng giao thông và nâng cao chất lượng đô thị trung tâm. Dự án đã được HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 18 ngày 11/5/2026.

Nghị quyết xác định nguyên tắc bảo đảm quyền lợi người dân thông qua bồi thường, tái định cư công khai, minh bạch; bảo đảm nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tạo việc làm, nhất là đối với người cao tuổi và các hộ không có nghề nghiệp ổn định. Thành phố cũng sẽ rà soát, bảo vệ và phát huy các di tích, di sản văn hóa trong phạm vi dự án theo quy định.

Đến nay, các khu tái định cư phục vụ dự án đã được xác định cụ thể tại phường Long Biên (201 ha), khu đô thị Lĩnh Nam (98 ha) và một phần khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh. Việc xây dựng khu tái định cư sẽ gắn với tạo sinh kế, bố trí khu vực sản xuất, kinh doanh phù hợp cho các hộ bị thu hồi đất.

Hà Nội cam kết quá trình triển khai dự án được thực hiện công khai, minh bạch. Thông tin về tiến độ, bồi thường và tái định cư sẽ được công bố rộng rãi qua các cuộc họp dân, niêm yết tại địa phương, các phương tiện truyền thông và nền tảng mạng xã hội chính thống.

