Họp báo về kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX: Đảm bảo các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

Chiều 13/7, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo thông tin về kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Ngụy Văn Tuyên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Ninh chủ trì họp báo.

Theo Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh, kỳ họp thứ 6 sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, từ ngày 15/7 đến hết sáng 16/7 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Quảng trường 3/2).

Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ nghe trình bày 7 báo cáo, thông báo quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Sau đó, HĐND tỉnh Bắc Ninh sẽ tiến hành thảo luận tại tổ và hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Đáng chú ý, kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua hàng chục dự thảo nghị quyết trên nhiều lĩnh vực, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã tập trung trao đổi nhiều vấn đề được dư luận quan tâm, đề nghị các Ban HĐND tỉnh Bắc Ninh và cơ quan chức năng làm rõ tính khả thi cũng như tác động thực tiễn của các nghị quyết dự kiến được ban hành.

Nhiều câu hỏi xoay quanh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030; chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2026 - 2030; cơ chế hỗ trợ phát triển hệ thống đường giao thông thôn, ngõ, ngách trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập đang tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhiều phóng viên quan tâm đến dự thảo nghị quyết quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động tại thôn, tổ dân phố.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí cũng đề nghị làm rõ các chính sách khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; cơ chế hỗ trợ thuê nhà đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và nhiều nội dung liên quan đến bảo đảm an sinh xã hội.

Những vấn đề báo chí đặt ra đã được lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện một số sở, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp, cung cấp thêm thông tin nhằm làm rõ cơ sở xây dựng chính sách cũng như quá trình tổ chức thực hiện sau khi nghị quyết được thông qua.

Phát biểu kết luận họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng ghi nhận và cảm ơn những ý kiến trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm của các nhà báo, phóng viên.

Bà Hằng mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp để các nghị quyết sau khi được HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua nhanh chóng đến với cử tri, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần đưa chính sách vào thực tiễn.

Để phục vụ tốt công tác tuyên truyền, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khẩn trương cập nhật đầy đủ tài liệu kỳ họp lên ứng dụng (App) của HĐND tỉnh, tạo điều kiện để đại biểu và báo chí tiếp cận thông tin nhanh chóng, đầy đủ.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí tác nghiệp, phản ánh đầy đủ diễn biến kỳ họp.

Khẳng định vai trò đồng hành của báo chí trong quá trình xây dựng và triển khai chính sách, bà Hằng nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn cầu thị, tiếp thu các ý kiến đóng góp từ phía báo chí và sẽ liên tục cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời để cùng làm rõ các vấn đề thực tiễn, góp phần đưa các chính sách sớm đi vào cuộc sống."