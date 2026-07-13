Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Họp báo về kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX: Đảm bảo các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

Nguyễn Thắng

Chiều 13/7, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo thông tin về kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Ngụy Văn Tuyên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Ninh chủ trì họp báo.

Theo Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh, kỳ họp thứ 6 sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, từ ngày 15/7 đến hết sáng 16/7 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Quảng trường 3/2).

Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ nghe trình bày 7 báo cáo, thông báo quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

anh-1.jpg

Sau đó, HĐND tỉnh Bắc Ninh sẽ tiến hành thảo luận tại tổ và hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Đáng chú ý, kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua hàng chục dự thảo nghị quyết trên nhiều lĩnh vực, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã tập trung trao đổi nhiều vấn đề được dư luận quan tâm, đề nghị các Ban HĐND tỉnh Bắc Ninh và cơ quan chức năng làm rõ tính khả thi cũng như tác động thực tiễn của các nghị quyết dự kiến được ban hành.

Nhiều câu hỏi xoay quanh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030; chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2026 - 2030; cơ chế hỗ trợ phát triển hệ thống đường giao thông thôn, ngõ, ngách trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập đang tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhiều phóng viên quan tâm đến dự thảo nghị quyết quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động tại thôn, tổ dân phố.

anh-2.jpg

Ngoài ra, các cơ quan báo chí cũng đề nghị làm rõ các chính sách khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; cơ chế hỗ trợ thuê nhà đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và nhiều nội dung liên quan đến bảo đảm an sinh xã hội.

Những vấn đề báo chí đặt ra đã được lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện một số sở, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp, cung cấp thêm thông tin nhằm làm rõ cơ sở xây dựng chính sách cũng như quá trình tổ chức thực hiện sau khi nghị quyết được thông qua.

Phát biểu kết luận họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng ghi nhận và cảm ơn những ý kiến trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm của các nhà báo, phóng viên.

Bà Hằng mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp để các nghị quyết sau khi được HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua nhanh chóng đến với cử tri, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần đưa chính sách vào thực tiễn.

Để phục vụ tốt công tác tuyên truyền, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khẩn trương cập nhật đầy đủ tài liệu kỳ họp lên ứng dụng (App) của HĐND tỉnh, tạo điều kiện để đại biểu và báo chí tiếp cận thông tin nhanh chóng, đầy đủ.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí tác nghiệp, phản ánh đầy đủ diễn biến kỳ họp.

Khẳng định vai trò đồng hành của báo chí trong quá trình xây dựng và triển khai chính sách, bà Hằng nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn cầu thị, tiếp thu các ý kiến đóng góp từ phía báo chí và sẽ liên tục cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời để cùng làm rõ các vấn đề thực tiễn, góp phần đưa các chính sách sớm đi vào cuộc sống."

Nguyễn Thắng
#Kỳ họp HĐND Bắc Ninh #Chính sách phát triển kinh tế xã hội #Chính sách hỗ trợ nhà ở và đô thị #Chính sách phát triển hạ tầng giao thông #Vai trò báo chí trong xây dựng chính sách

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe