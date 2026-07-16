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Chủ quan với khối u, người phụ nữ bị biến dạng vùng mặt cổ

Hà Minh

TPO - Chủ quan trước những khối u phát triển chậm có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị. Các bác sĩ cảnh báo, khối u càng lớn càng làm tăng nguy cơ biến chứng và khiến phẫu thuật trở nên khó khăn hơn. Ca bệnh khối u khổng lồ tuyến mang tai tại Bệnh viện K là một lời cảnh báo điển hình.

Nhiều năm qua, bà G.T.L. (69 tuổi, dân tộc Mông, quê Tuyên Quang) chấp nhận sống chung với khối u lớn vùng đầu mặt vì cho rằng bệnh không quá nghiêm trọng. Do mặc cảm và tâm lý chủ quan, bà không đến cơ sở y tế thăm khám dù khối u ngày càng phát triển.

Chỉ khi khối u tăng kích thước, gây đau, chèn ép và ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hằng ngày, người bệnh mới đến Bệnh viện K để kiểm tra.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh có khối u lớn ở tuyến mang tai phải. Khối u phát triển trong thời gian dài khiến vùng góc hàm và cổ bên phải biến dạng rõ rệt, ảnh hưởng đến chức năng cũng như chất lượng cuộc sống.

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Bệnh nhân mang khối u khổng lồ ở mang tai.

Kết quả các xét nghiệm chuyên sâu cho thấy khối u có đường kính trên 10 cm, chưa phát hiện hạch ngoại vi bất thường. Hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) hướng nhiều đến chẩn đoán u đa hình tuyến nước bọt - loại u lành tính thường gặp của tuyến mang tai nhưng có thể phát triển rất lớn nếu không được điều trị kịp thời.

Sau hội chẩn chuyên môn, PGS.TS Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng khoa Ngoại Quán Sứ 2 cùng ê-kíp quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u tuyến mang tai phải, đồng thời bảo tồn dây thần kinh số VII nhằm hạn chế tối đa nguy cơ liệt mặt sau mổ.

Theo các bác sĩ, phẫu thuật u tuyến mang tai là một trong những kỹ thuật phức tạp của chuyên ngành ngoại đầu cổ. Thách thức lớn nhất là bảo tồn dây thần kinh số VII - dây thần kinh chi phối hầu hết các cơ biểu cảm trên khuôn mặt, giúp thực hiện các động tác như cười, nói, nhắm mắt và vận động cơ mặt.

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PGS.TS Nguyễn Xuân Hậu và ê kíp phẫu thuật cho bệnh nhân.

Đối với những khối u tồn tại nhiều năm, cấu trúc giải phẫu thường bị biến đổi do khối u chèn ép hoặc đẩy lệch. Dây thần kinh số VII đi xuyên qua tuyến mang tai và phân chia thành nhiều nhánh nhỏ ngay trong nhu mô tuyến. Khi khối u phát triển lớn, các nhánh thần kinh có thể bị đẩy lệch hoặc bám sát khối u, khiến quá trình bóc tách trở nên đặc biệt khó khăn.

Trong những trường hợp này, phẫu thuật viên phải thao tác hết sức tỉ mỉ để lấy bỏ toàn bộ khối u, đồng thời bảo tồn tối đa dây thần kinh mặt và các cấu trúc quan trọng xung quanh nhằm giảm nguy cơ liệt mặt và các biến chứng sau phẫu thuật.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hậu cho biết, phần lớn u tuyến mang tai là u lành tính. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa người bệnh có thể chủ quan theo dõi tại nhà. Nếu không được điều trị, khối u sẽ tiếp tục phát triển, gây biến dạng vùng mặt, ảnh hưởng đến ăn uống, giao tiếp và sinh hoạt.

Đặc biệt, khối u càng lớn thì cuộc phẫu thuật càng phức tạp do các mốc giải phẫu bị thay đổi, làm tăng nguy cơ biến chứng cũng như kéo dài thời gian điều trị và hồi phục.

Theo chuyên gia, việc phát hiện và điều trị đúng thời điểm không chỉ giúp cuộc mổ thuận lợi hơn mà còn tăng khả năng bảo tồn chức năng, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bà L. được cắt bỏ thành công khối u và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện K.

Các bác sĩ Khoa Ngoại Quán Sứ 2 nhấn mạnh, mục tiêu của điều trị hiện đại không chỉ là loại bỏ tổn thương mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng, hạn chế di chứng và giúp người bệnh có cuộc sống bình thường sau điều trị.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước những khối u hoặc bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên cơ thể. Việc khám chuyên khoa ngay từ giai đoạn sớm sẽ giúp chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả hơn và giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng phức tạp.

Hà Minh
#Chủ quan trong phát hiện u tuyến mang tai #Phẫu thuật bảo tồn dây thần kinh VII #U lành tính tuyến nước bọt lớn #Nguy cơ biến chứng khối u lớn #Tầm quan trọng của khám sớm và điều trị kịp thời

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