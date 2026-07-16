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Sức khỏe

VIHOMA và Ana Hotels Europa mở ra triển vọng hợp tác chiến lược về Medical Wellness và Healthy Aging

P.V

Ngày 11/7/2026, trong khuôn khổ chương trình công tác tại Romania, đoàn công tác của Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam (VIHOMA) do ông Nguyễn Hoàng Linh, Chủ tịch Hiệp hội dẫn đầu đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Ana Hotels Europa & Ana Health Spa tại thành phố Eforie Nord – một trong những trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe nổi tiếng của Romania.

Tham dự cuộc làm việc, về phía Ana Hotels Europa có bà Iuliana Tasie – Tổng Quản lý Ana Hotels Europa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Spa châu Âu (ESPA). Về phía Việt Nam có ông Lê Vĩnh Thắng – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Romania cùng đoàn công tác của VIHOMA.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi sâu về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực phát triển du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng, Medical Wellness, hỗ trợ phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (Healthy Aging) và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch sức khỏe.

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Đoàn công tác VIHOMA đã trực tiếp tìm hiểu mô hình vận hành của Ana Health Spa – một trong những trung tâm chăm sóc sức khỏe tiêu biểu của Romania, nơi kết hợp hiệu quả giữa y học hiện đại với các liệu pháp hỗ trợ điều trị bằng bùn khoáng sapropelic và nước khoáng tự nhiên từ hồ Techirghiol. Với hơn một thế kỷ phát triển, mô hình này đã khẳng định hiệu quả trong hỗ trợ điều trị các bệnh về cơ xương khớp, phổi, sức khỏe tâm thần, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe toàn diện và nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.

Đoàn cũng được giới thiệu về Gerovital – thương hiệu nổi tiếng của Romania gắn liền với các nghiên cứu tiên phong của Giáo sư Ana Aslan trong lĩnh vực lão khoa và chống lão hóa. Những thành tựu của Romania trong phát triển mô hình Medical Wellness & Healthy Aging được đánh giá là kinh nghiệm quý báu đối với quá trình xây dựng hệ sinh thái du lịch sức khỏe tại Việt Nam.

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Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Linh, Chủ tịch VIHOMA, đánh giá cao những thành tựu và kinh nghiệm của Ana Hotels Europa trong việc xây dựng mô hình kết hợp giữa tài nguyên thiên nhiên, y học phục hồi và dịch vụ nghỉ dưỡng chất lượng cao. Ông cho rằng đây là mô hình rất phù hợp để tham khảo và từng bước áp dụng trong quá trình phát triển các khu du lịch khoáng nóng, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng tại Việt Nam.

Sau quá trình trao đổi, hai bên đã thống nhất một số định hướng hợp tác quan trọng trong thời gian tới, gồm:

• Cử cán bộ, chuyên gia của VIHOMA và các đơn vị thành viên, trong đó có Onsen Fuji Group, sang Ana Hotels Europa để đào tạo, học tập kinh nghiệm về vận hành spa y tế, liệu pháp tắm bùn khoáng, phục hồi chức năng và các chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo tiêu chuẩn châu Âu.

• Tăng cường trao đổi chuyên gia, nghiên cứu và chuyển giao kinh nghiệm trong phát triển mô hình Medical Wellness & Healthy Aging.

• Hợp tác xây dựng các chương trình chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và chống lão hóa phù hợp với điều kiện tài nguyên khoáng nóng của Việt Nam.

• Thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực du lịch sức khỏe, spa y tế và nghỉ dưỡng khoáng nóng.

Đặc biệt, hai bên cũng trao đổi về khả năng xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài hướng tới hình thành Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Romania về Khoáng nóng, Medical Wellness và Healthy Aging, làm đầu mối nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bằng khoáng nóng và du lịch wellness.

Đối với VIHOMA và Onsen Fuji Group, mô hình của Ana Hotels Europa là minh chứng tiêu biểu cho việc kết hợp hiệu quả giữa tài nguyên khoáng nóng, bùn khoáng, y học phục hồi, lão khoa và du lịch nghỉ dưỡng để tạo ra hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe có giá trị gia tăng cao. Đây cũng là định hướng mà VIHOMA đang thúc đẩy nhằm góp phần phát triển ngành du lịch sức khỏe Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế.

Buổi làm việc đã mở ra nhiều triển vọng hợp tác thiết thực giữa Việt Nam và Romania trong lĩnh vực Wellness, Medical Spa, Rehabilitation và Healthy Aging, đồng thời góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, du lịch và phát triển bền vững.

P.V
#VIHOMA #Ana Hotels #Medical Wellness #Healthy Aging #Du lịch sức khỏe #Chăm sóc người cao tuổi #Romania

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