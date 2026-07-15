Lạm dụng treatment và xu hướng ưu tiên chăm sóc hàng rào bảo vệ da

Treatment với các hoạt chất như Retinol, AHA, BHA hay Vitamin C đang trở thành lựa chọn phổ biến trong chăm sóc da. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều hoạt chất hoặc không phù hợp với tình trạng da có thể khiến hàng rào bảo vệ da suy giảm. Xu hướng tối giản quy trình skincare, ưu tiên phục hồi và duy trì hàng rào bảo vệ da vì thế ngày càng được nhiều người quan tâm.

Khi treatment trở thành "over-treatment"

Trong vài năm trở lại đây, treatment trở thành một phần quen thuộc trong quy trình chăm sóc da của nhiều người. Các hoạt chất như Retinol, AHA, BHA, Niacinamide hay Vitamin C được lựa chọn nhằm hỗ trợ cải thiện các vấn đề về mụn, sắc tố hoặc dấu hiệu lão hóa.

Tuy nhiên, không ít người có xu hướng tự kết hợp nhiều hoạt chất mạnh, tăng nồng độ hoặc tần suất sử dụng mà chưa hiểu rõ đặc điểm làn da của mình. Điều này có thể khiến da xuất hiện tình trạng khô, bong tróc, châm chích hoặc trở nên nhạy cảm hơn.

Trong cộng đồng làm đẹp, hiện tượng này thường được gọi là "da nát". Dưới góc độ chuyên môn, đây thường là biểu hiện của hàng rào bảo vệ da bị suy giảm sau quá trình sử dụng hoạt chất chưa phù hợp hoặc tình trạng over-treatment.

Theo các chuyên gia, hiệu quả của treatment phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại da, nồng độ hoạt chất, tần suất sử dụng và quy trình chăm sóc đi kèm. Khi sử dụng quá nhiều hoạt chất trong cùng một thời điểm hoặc thay đổi sản phẩm liên tục, làn da có thể không kịp thích nghi, dẫn đến mất cân bằng và dễ kích ứng hơn.

Hàng rào bảo vệ da giữ vai trò gì?

Hàng rào bảo vệ da (skin barrier) là lớp màng tự nhiên giúp hạn chế mất nước qua da, đồng thời góp phần bảo vệ da trước các tác động từ môi trường như bụi bẩn, tia UV và các yếu tố kích ứng.

Khi lớp màng này bị suy giảm, da có thể trở nên khô ráp, mất cân bằng dầu – nước và nhạy cảm hơn với mỹ phẩm hoặc các yếu tố bên ngoài.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia khuyến nghị, khi xuất hiện các dấu hiệu như khô căng, bong vảy, đỏ kéo dài hoặc châm chích, người dùng nên giảm số lượng hoạt chất trong chu trình chăm sóc, ưu tiên dưỡng ẩm và bảo vệ da trước khi tiếp tục sử dụng treatment.

Xu hướng này góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhóm dược mỹ phẩm với các sản phẩm hướng đến nhu cầu chăm sóc da hằng ngày, đặc biệt sau quá trình sử dụng hoạt chất.

Xu hướng skincare tối giản được nhiều người lựa chọn

Thay vì sử dụng nhiều sản phẩm cùng lúc, ngày càng nhiều người lựa chọn quy trình skincare đơn giản hơn, tập trung vào những bước cơ bản gồm làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm, sử dụng serum theo nhu cầu của làn da và chống nắng hằng ngày.

Theo các chuyên gia, cách tiếp cận này phù hợp với những làn da đang có dấu hiệu nhạy cảm sau treatment, bởi mục tiêu trước tiên là giúp da duy trì trạng thái ổn định trước khi cân nhắc bổ sung thêm các hoạt chất chuyên biệt.

Trong bối cảnh đó, nhiều thương hiệu dược mỹ phẩm Hàn Quốc cũng phát triển các dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu chăm sóc da hằng ngày theo hướng tối giản.

Dermafirm và giải pháp chăm sóc da hằng ngày

Dermafirm là thương hiệu dược mỹ phẩm Hàn Quốc với các sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc và hiện do Công ty Cổ phần Labo De Dermafirm Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường Việt Nam.

Theo định hướng của thương hiệu, các sản phẩm được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc da hằng ngày, trong đó chú trọng dưỡng ẩm, chăm sóc da và góp phần hỗ trợ duy trì trạng thái cân bằng của làn da sau quá trình sử dụng các hoạt chất.

Dưỡng ẩm sau treatment

Đối với làn da có dấu hiệu khô hoặc nhạy cảm sau treatment, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên các sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp.

Theo Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, Hydro Fresh Formula Emulsion có công dụng giúp cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho da, giúp da mịn màng.

Sản phẩm chứa một số thành phần dưỡng ẩm và làm mềm da thường gặp trong mỹ phẩm như Dimethicone, Butylene Glycol và Sodium Hyaluronate. Việc bổ sung sản phẩm dưỡng phù hợp có thể giúp duy trì độ ẩm và mang lại cảm giác dễ chịu hơn trong quy trình chăm sóc da hằng ngày.

Lựa chọn serum phù hợp với nhu cầu của da

Sau bước dưỡng ẩm, người dùng có thể lựa chọn serum tùy theo tình trạng da.

Theo hồ sơ công bố mỹ phẩm, Soothing Repair Toning Serum R4 có công dụng hỗ trợ làm sáng da, giúp dưỡng ẩm da, làm giảm nếp nhăn trên da và giúp da mịn màng.

Trong thành phần của sản phẩm có Niacinamide, Bakuchiol cùng một số peptide và chiết xuất thực vật – những thành phần thường gặp trong các sản phẩm chăm sóc da hiện nay.

Các chuyên gia lưu ý, thay vì sử dụng nhiều hoạt chất trong cùng một thời điểm, người dùng nên ưu tiên quy trình đơn giản, theo dõi phản ứng của da và điều chỉnh khi cần thiết.

Không bỏ qua bước chống nắng

Bên cạnh dưỡng ẩm, chống nắng là bước quan trọng trong quy trình chăm sóc da, đặc biệt đối với những người đang sử dụng treatment hoặc có làn da nhạy cảm hơn sau khi dùng hoạt chất.

Theo Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, DERMAFIRM Sunblock Cream SPF50+ PA+++ là kem chống nắng cho da.

Sản phẩm có các thành phần chống nắng như Zinc Oxide, Titanium Dioxide cùng một số thành phần dưỡng da thường gặp trong mỹ phẩm.

Ngoài việc sử dụng kem chống nắng hằng ngày, các chuyên gia cũng khuyến nghị hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời điểm tia UV cao, kết hợp đội mũ và sử dụng trang phục chống nắng để góp phần hỗ trợ bảo vệ làn da trong sinh hoạt thường ngày.

Ưu tiên chăm sóc phù hợp với từng làn da

Theo các chuyên gia, không có một quy trình chăm sóc da phù hợp với tất cả mọi người. Hiệu quả của treatment cũng như các sản phẩm chăm sóc da phụ thuộc vào đặc điểm của từng làn da, tình trạng hiện tại và cách sử dụng.

Thay vì chạy theo xu hướng sử dụng nhiều hoạt chất cùng lúc, người dùng nên xây dựng quy trình chăm sóc phù hợp, theo dõi phản ứng của da và điều chỉnh khi cần thiết. Nếu xuất hiện kích ứng kéo dài hoặc các dấu hiệu bất thường, nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa da liễu để được tư vấn.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc duy trì hàng rào bảo vệ da sau treatment, các sản phẩm dược mỹ phẩm hướng đến dưỡng ẩm, chăm sóc da và chống nắng tiếp tục là một trong những lựa chọn được nhiều người quan tâm trong quy trình chăm sóc da hằng ngày.