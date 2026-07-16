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Bị lợn húc khi đang cho ăn, người đàn ông tổn thương nặng vùng kín

Ngọc Tú

TPO - Trong lúc cho vật nuôi ăn, người đàn ông bất ngờ bị lợn tấn công, gây vết thương phức tạp vùng kín. Bệnh nhân sau đó được người nhà đưa vào viện cấp cứu và phẫu thuật kịp thời.

Ngày 16/7, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một người bị thương nặng ở bộ phận sinh dục do lợn tấn công.

Cụ thể, người đàn ông (43 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) cho lợn ăn trong chuồng. Do không chú ý, người đàn ông bị con lợn mạ lao đến húc trúng bộ phận sinh dục gây tổn thương nặng.

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Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Phát hiện sự việc, người nhà lập tức đưa nạn nhân đến Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu.

Qua thăm khám các bác sĩ xác định đây là chấn thương nặng, có nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến chức năng tiết niệu và sinh sản nếu không được xử trí kịp thời.

Người bệnh sau đó được chuyển thẳng vào phòng mổ cấp cứu. Các bác sĩ đã cắt lọc các mô dập nát, cầm máu, bảo tồn tối đa các cấu trúc quan trọng và tạo hình vùng tổn thương.

Nhờ được phẫu thuật kịp thời, ca mổ diễn ra thuận lợi. Người bệnh hiện tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, chức năng tiết niệu và sinh sản được bảo tồn.

BS.CKI Nguyễn Quốc Hòa (Khoa Ngoại Thận Tiết niệu) khuyến cáo người dân khi chăm sóc các vật nuôi có kích thước lớn, đặc biệt là lợn mạ hoặc lợn đực giống cần hết sức thận trọng. Vì vật nuôi có thể bất ngờ tấn công khi bị kích động.

Ngọc Tú
#Nghệ An #Cấp cứu #Bệnh viện #Tổn thương #vùng kín #Lợn tấn công người #Bác sĩ

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