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Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình xin nghỉ việc

Minh Đức

TPO - Ông Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình, đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận cho nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1/7/2026.

Ngày 16/7, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình xác nhận, ông Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình đã chính thức nghỉ công tác từ ngày 1/7/2026 sau khi có đơn xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân và được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

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Ông Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức hội nghị xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về đơn xin nghỉ công tác của ông Mai Văn Quyết. Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chấp thuận nguyện vọng xin nghỉ công tác của ông.

Trên cơ sở đó, ngày 22/6/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định cho ông Mai Văn Quyết nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1/7/2026.

Ông Mai Văn Quyết sinh năm 1968, quê xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ kỹ sư thủy lợi, cử nhân Kinh tế và trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Quyết được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình từ ngày 1/7/2025, sau khi ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình được hợp nhất thành tỉnh Ninh Bình theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.

Minh Đức
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