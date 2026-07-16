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Giới trẻ

Nam sinh được trao Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' từng đoạt giải Nhất ‘Sáng tạo trẻ’

Hoàng Nam

TPO - Không chỉ dũng cảm lao xuống biển cứu người trong tình huống nguy cấp, em Lê Đức Trung, học sinh Trường THPT Cửa Tùng (Quảng Trị) còn là gương mặt tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học, khi cùng nhóm bạn giành giải Nhất Cuộc thi “Sáng tạo trẻ” tỉnh Quảng Trị năm 2026.

Sáng 16/7, tại xã Cửa Tùng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức lễ trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho em Lê Đức Trung, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Cửa Tùng, vì có hành động dũng cảm cứu người bị nạn trên biển.

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Lê Đức Trung đã dũng cảm cứu được em nhỏ, trao cho người mẹ trước khi kiệt sức.

Trước đó, ngày 22/6/2026, khi phát hiện hai em nhỏ bị sóng lớn cuốn ra xa tại bãi biển Đá Nhảy, em Lê Đức Trung đã không quản hiểm nguy lao xuống biển cứu người. Trong quá trình ứng cứu, Trung bình tĩnh tiếp cận và đưa các em nhỏ vào bờ an toàn trước khi kiệt sức.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn nhằm tôn vinh những thanh thiếu nhi có hành động dũng cảm, sẵn sàng quên mình cứu người, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam.

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Chị Trần Thị Thu gắn Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Lê Đức Trung.

Không chỉ là tấm gương về lòng dũng cảm, Lê Đức Trung còn là học sinh năng động, đam mê nghiên cứu khoa học.

Cùng với hai học sinh Trường THPT Cửa Tùng, Trung đã xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi “Sáng tạo trẻ” tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026 với sản phẩm “Hệ thống hỗ trợ xử lý một số tình huống khẩn cấp cho tàu thuyền ngư dân”. Đây là giải pháp kỹ thuật hướng tới hỗ trợ ngư dân ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế biển.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm cũng như những nỗ lực trong học tập, nghiên cứu khoa học của em Lê Đức Trung. Đồng thời, mong muốn nam sinh tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ, không ngừng học tập, sáng tạo để trở thành công dân có ích cho quê hương, đất nước.

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Các đại biểu chúc mừng Lê Đức Trung.
Hoàng Nam
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