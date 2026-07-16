Bắt 5 đối tượng dùng kiếm, tuýp sắt chống đối Công an

TPO - Mang theo kiếm, gậy tuýp sắt, điều khiển xe mô tô tốc độ cao rồi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, 5 thanh thiếu niên sau đó bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt. Chỉ sau thời gian ngắn, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập, bắt giữ các đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 16/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra vụ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao và chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ các đối tượng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 11/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến tỉnh lộ 317G thuộc xã Tu Vũ, Tổ công tác liên ngành 191 phát hiện 5 đối tượng đi trên 2 xe mô tô chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm và mang theo kiếm, gậy bằng tuýp sắt.

Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, lạng lách, đánh võng, đồng thời vung kiếm về phía sau nhằm cản trở lực lượng truy đuổi. Sau đó, nhóm này chia thành hai hướng bỏ trốn và vứt lại một thanh kiếm trên đường.

Do các đối tượng di chuyển với tốc độ cao trong đêm, tuyến đường có nhiều khúc cua, để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, tổ công tác đã dừng truy đuổi, bảo vệ hiện trường, thu giữ tang vật và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo xử lý.

Khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát nhanh chóng xác định nhóm đối tượng gồm Nguyễn Hoàng Anh (SN 2008), Phạm Xuân Quyết (SN 2008), Nguyễn Quang Đức (SN 2008), Phí Minh Quân (SN 2009) và Vũ Anh Hào (SN 2009), đều trú tại tỉnh Phú Thọ.

Quá trình xác minh cho thấy các đối tượng đều đã bỏ học, có nhiều mối quan hệ phức tạp. Sau khi gây án, cả nhóm rời khỏi địa phương, không sử dụng điện thoại, mạng xã hội và cắt đứt liên lạc với người thân nhằm trốn tránh sự truy bắt.

Hình ảnh lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ ghi lại hành vi của các đối tượng.

Sau gần 48 giờ truy xét, lực lượng Công an đã xác định nơi lẩn trốn của các đối tượng tại Hà Nội và triệu tập toàn bộ về làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Ngày 14/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.