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Thế giới

Tổng thống Trump đánh giá cao thiện chí của Iran khi trả tự do cho công dân Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, Iran đã trả tự do cho một nữ công dân Mỹ bị bắt giữ hồi tháng 12/2024 và cho phép người này rời khỏi đất nước.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“Hiện cô ấy đã an toàn bên ngoài Iran và tình trạng sức khỏe vẫn tốt”, Tổng thống Trump đăng tải trên nền tảng Truth Social, và nói thêm: “Mỹ đánh giá cao cử chỉ thiện chí này của Iran!”.

Ông Trump - người trong những ngày gần đây đã ra lệnh nối lại các cuộc tấn công Iran và tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này - không nêu tên người phụ nữ hoặc mô tả lý do vì sao cô bị bắt tại Iran, chỉ nói rằng cô đã bị “bắt giữ trái pháp luật”.

Một luật sư đã phản hồi bài đăng của ông Trump vào cuối ngày 15/7, nói rằng người phụ nữ được thả là thân chủ của ông.

Theo tờ New York Times, người phụ nữ này từng bị giam giữ nhưng sau đó được thả, và bị cấm rời khỏi Iran.

“Tôi vô cùng vui mừng thông báo thân chủ của tôi - Dena Karari, một công dân Mỹ gốc Iran, người từng bị bắt giữ ở Iran với những cáo buộc sai trái về việc hợp tác với một quốc gia thù địch và gián điệp - hiện đã an toàn rời khỏi Iran và đang trên đường trở về Mỹ”, luật sư Jared Genser cho biết trong một tuyên bố. “Điều này sẽ không xảy ra nếu không nhờ những nỗ lực phi thường và không ngừng nghỉ của tổng thống”.

Ông cũng kêu gọi Iran thả tất cả những người Mỹ bị giam giữ “trái phép” còn lại, những người bị cấm xuất cảnh cũng như tất cả các tù nhân chính trị Iran.

Iran đang giam giữ một số công dân phương Tây và bị cáo buộc sử dụng họ làm con tin trong các cuộc đàm phán giữa các chính phủ.

Hồi tháng 5, Washington thông báo một công dân Iran có thẻ thường trú tại Mỹ đã được thả sau khi chấp hành án tù 10 năm ở Iran.

Washington và Tehran đã ký một bản ghi nhớ vào tháng 6 nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông, nhưng hai bên đã nối lại các hành động thù địch, với giao tranh đã tiếp diễn trên khắp khu vực.

Minh Hạnh
The Guardian, Straitstimes
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #xung đột Mỹ Iran #tin tức Mỹ Iran #Iran trả tự do cho công dân Mỹ

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