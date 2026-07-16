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Người lính

Iran tiếp tục nhắm mục tiêu vào loạt căn cứ Mỹ ở Trung Đông, cảnh báo giai đoạn trả đũa tiếp theo

Quỳnh Như

TPO - Iran tuyên bố tiến hành nhiều đợt tấn công mới bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Jordan để đáp trả cuộc không kích của lực lượng Mỹ đêm qua. Tehran khẳng định đây mới là một phần của chiến dịch trả đũa, đồng thời cảnh báo các đợt tấn công tiếp theo sẽ tiếp tục nhằm vào hạ tầng quân sự của Mỹ trong khu vực.

Iran cho biết đã triển khai các đợt tấn công trả đũa mới nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ ở Trung Đông, sau các cuộc không kích của lực lượng Mỹ vào khu vực bờ biển và các thành phố phía nam Iran trong đêm qua.

Hiện tại các cuộc tấn công của Iran vẫn tập trung vào năng lực tấn công của Mỹ trong khu vực, song Tehran cảnh báo sẽ tiến hành các giai đoạn trả đũa tiếp theo.

Theo tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong giai đoạn thứ tám của Chiến dịch Nasr (Chiến thắng) 2, Hải quân và Không quân Iran đã phối hợp sử dụng tên lửa cùng máy bay không người lái để tấn công căn cứ không quân Ali al-Salem của Mỹ tại Kuwait.

IRGC cho biết mục tiêu của chiến dịch là hệ thống radar cảnh báo sớm thuộc tổ hợp phòng thủ C-RAM cùng các khu vực tập trung binh sĩ Mỹ. Tehran tuyên bố cuộc tấn công đã giáng cho lực lượng Mỹ một "đòn chí mạng", dù chưa đưa ra thông tin về mức độ thiệt hại.

Trong thông điệp gửi tới người dân Kuwait, IRGC cáo buộc Mỹ sử dụng lãnh thổ nước này để tiến hành các hoạt động quân sự chống Iran và kêu gọi Kuwait chấm dứt sự hiện diện của lực lượng Mỹ.

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Cùng thời điểm, quân đội Iran thông báo đã thực hiện giai đoạn thứ chín của Chiến dịch Saeqeh (Sét đánh) bằng cuộc tấn công UAV nhằm vào căn cứ không quân al-Azraq của Mỹ tại Jordan.

Theo tuyên bố, các máy bay không người lái đã nhắm vào trạm radar cố định, hệ thống thông tin liên lạc và kho nhiên liệu của căn cứ. Iran mô tả al-Azraq là một trong những trung tâm chỉ huy và triển khai phòng thủ tên lửa quan trọng nhất của quân đội Mỹ tại Tây Á.

Quân đội Iran lên án các cuộc không kích của Mỹ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đáp trả và không từ bỏ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền cũng như "báo thù cho những người đã hy sinh".

Ở một diễn biến khác, IRGC tuyên bố lực lượng phòng không Iran đã phát hiện và bắn hạ một máy bay không người lái LUCAS của Mỹ trên bầu trời Bandar Abbas. Theo IRGC, máy bay không người lái này đã bị mạng lưới phòng không tích hợp của nước này phát hiện trước khi bị hệ thống tên lửa đất đối không bắn hạ.

IRGC cũng cho biết một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ đã bị hệ thống phòng không của Không quân Iran đánh chặn và phá hủy trên bầu trời thành phố Andimeshk ở miền nam nước này.

IRGC cảnh báo giai đoạn trả đũa tiếp theo

Người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi cảnh báo các hoạt động quân sự hiện nay mới chỉ tập trung vào việc phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ trong khu vực.

"Đối phương không nên cho rằng họ có thể biến cuộc xung đột thành một cuộc chiến tiêu hao. Các chiến dịch hiện nay chỉ là giai đoạn đầu, sau đó sẽ còn nhiều giai đoạn khác", Chuẩn tướng Hossein Mohebbi viết trên mạng xã hội X.

Quỳnh Như
Press TV
#Iran #Mỹ #Trung Đông #tấn công #căn cứ quân sự #UAV #IRGC #đáp trả #tên lửa #máy bay không người lái

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