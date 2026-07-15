Thượng tá Lương Hoàng Giang giữ chức Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai

TPO - Thượng tá Lương Hoàng Giang - nguyên Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai. Đại tá Nguyễn Đức Cương - nguyên Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ.

Chiều 15/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, nhấn mạnh, Thượng tá Lương Hoàng Giang là cán bộ được đào tạo, trưởng thành từ Tổng cục II; năm 2024 được luân chuyển giữ chức Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, năm 2025 được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ và nay tiếp tục được Bộ Quốc phòng tin tưởng giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai.

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Phạm Đức Duyên khẳng định, trên cương vị công tác, cả Đại tá Nguyễn Đức Cương và Thượng tá Lương Hoàng Giang đều phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, Chính ủy Quân khu 2 đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS hai tỉnh và hai đồng chí Chính ủy tiếp tục tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng dự báo, xử lý kịp thời các tình huống; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, cùng lãnh đạo hai tỉnh chứng kiến ký kết bàn giao.

Đồng thời, tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; tăng cường quản lý kỷ luật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện đầy đủ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy khẳng định, việc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm Thượng tá Lương Hoàng Giang giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang tỉnh trong giai đoạn mới.

Thượng tá Lương Hoàng Giang - nguyên Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đánh giá Thượng tá Lương Hoàng Giang là cán bộ trẻ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm trong công tác đảng, công tác chính trị; đồng thời đề nghị Thượng tá Lương Hoàng Giang nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình địa bàn, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đối với tỉnh Lào Cai và lực lượng vũ trang tỉnh; đồng thời đề nghị hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và sự phát triển chung của Quân khu 2.