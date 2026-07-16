Tuyên Quang xác minh vụ ô tô không nhường xe cấp cứu, bệnh nhân tử vong trên đường

TPO - Công an tỉnh Tuyên Quang đang xác minh vụ việc một ô tô 7 chỗ bị phản ánh không nhường đường cho xe cấp cứu trên quãng đường gần 5km. Theo tài xế xe cứu thương, dù liên tục phát tín hiệu ưu tiên để xin vượt, phương tiện phía trước vẫn không nhường đường. Bệnh nhân đột quỵ nguy kịch sau đó tử vong trên đường chuyển viện.

Ngày 16/7, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin phản ánh về xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 23A-093.XX có dấu hiệu không nhường đường cho xe cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 20h ngày 15/7 trên tuyến Quốc lộ 4C, đoạn từ xã Yên Minh đến xã Quản Bạ (tỉnh Tuyên Quang).

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hưng, lái xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc, tối 15/7, ông điều khiển xe cấp cứu đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang để cấp cứu.

Xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 23A-093.XX chạy phía trước xe cấp cứu của ông Hưng. Ảnh cắt từ clip.

Khi di chuyển đến khu vực xã Yên Minh, xe cấp cứu gặp một ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 23A-093.XX chạy phía trước. Ông Hưng cho biết, mặc dù đã nhiều lần sử dụng còi ưu tiên để xin vượt nhưng chiếc xe phía trước không giảm tốc độ và không nhường đường.

Theo ông Hưng, Quốc lộ 4C là tuyến đường đèo dốc, nhiều khúc cua hẹp. Thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa, mặt đường trơn trượt nên xe cấp cứu không thể vượt khi xe phía trước không chủ động nhường đường.

Trao đổi với phóng viên, ông Hưng cho biết trên xe cấp cứu lúc đó chở bệnh nhân nam 49 tuổi, trú tại xóm Cho Do, xã Khâu Vai (tỉnh Tuyên Quang), trong tình trạng đột quỵ nguy kịch.

Trong suốt quá trình di chuyển, nhân viên y tế đi cùng phải liên tục bóp bóng Ambu để hỗ trợ hô hấp, duy trì sự sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong trong quá trình chuyển viện.

Theo ông Hưng, do xe phía trước không nhường đường trong quãng đường khoảng gần 5km nên ông đã nhờ người nhà bệnh nhân ngồi ghế phụ dùng điện thoại ghi lại sự việc. Ông cho biết bệnh nhân tử vong khi xe cấp cứu di chuyển đến địa phận xã Lao Chải.

Bệnh nhân trong xe ông Hưng khi đang trong trạng thái nguy kịch

Sau khi đăng tải đoạn video lên mạng xã hội để phản ánh vụ việc, sáng 16/7, ông Hưng cho biết có một người tên D., trú tại xã Đồng Văn, gọi điện tự nhận là người điều khiển chiếc xe 7 chỗ trong đoạn clip.

Theo ông Hưng, người này đã xin lỗi về hành vi không nhường đường và giải thích thời điểm đó bật nhạc lớn nên không nghe thấy tín hiệu còi ưu tiên của xe cấp cứu. Ông Hưng chia sẻ, hơn 10 năm làm nghề lái xe cứu thương, đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp như vậy.

"Dù việc bệnh nhân tử vong không thể khẳng định hoàn toàn liên quan đến việc xe phía trước không nhường đường, nhưng tôi mong sẽ không còn xảy ra những trường hợp tương tự. Mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, đặc biệt khi gặp xe đang làm nhiệm vụ ưu tiên", ông Hưng nói.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.