Tổng thống Mỹ Trump công bố thông tin quan trọng trong bài phát biểu giờ vàng

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa hẹn sẽ đưa ra “tin tức thực sự quan trọng” trong bài phát biểu hiếm hoi vào giờ vàng tối 16/7, mặc dù ông không nói chính xác nội dung bài phát biểu là gì.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: EPA)

Thông tin về bài phát biểu được công bố hôm 14/7. Nhưng khi phóng viên hỏi dồn dập về nội dung, Tổng thống Trump chỉ tiết lộ bài phát biểu sẽ đề cập đến cuộc bầu cử và một vài vấn đề khác.

“Nếu không có bầu cử tự do và công bằng, thì sẽ không có một quốc gia”, ông nói với các nhà báo tại Phòng Bầu dục.

Khi được yêu cầu giải thích thêm, Tổng thống Trump nói ông muốn “để dành” cho bài phát biểu.

“Chúng ta cũng sẽ thảo luận về những vấn đề khác. Đây sẽ là một thông báo rất quan trọng”.

Nhà Trắng xác nhận, bài phát biểu sẽ tập trung vào bầu cử, bao gồm thông tin liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, mà ông Trump đã tuyên bố "mình đã thắng".

Bài phát biểu cũng dự kiến ​​sẽ thảo luận về những gì Nhà Trắng mô tả là lỗ hổng trong máy bỏ phiếu của Mỹ.

Bài phát biểu diễn ra khi nào?

Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ phát biểu từ Nhà Trắng lúc 21h ngày 16/7 (giờ miền Đông, tức 8h sáng 17/7 theo giờ Việt Nam). Các đài truyền hình lớn của Mỹ sẽ phát sóng trực tiếp bài phát biểu. Bài phát biểu cũng sẽ được phát trực tiếp trên WhiteHouse.gov và trên trang YouTube của Nhà Trắng.

Bài phát biểu của ông Trump diễn ra ba tháng rưỡi trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Vấn đề được nhiều người quan tâm là quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ. Hiện tại, đảng Cộng hòa của ông Trump đang nắm giữ đa số sít sao ở cả hai viện của Quốc hội.

Nhưng đảng Dân chủ đang tìm cách nghiêng cán cân về phía mình, tận dụng sự phản đối với nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Những người chỉ trích lo ngại ông Trump có thể sử dụng bài phát biểu giờ vàng của mình để làm suy yếu niềm tin của cử tri vào cuộc bầu cử sắp tới, hoặc để khẳng định ảnh hưởng của chính quyền liên bang đối với việc quản lý bầu cử.

Cũng có những đồn đoán rằng ông Trump có thể đang tìm cách khích lệ cử tri trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ đang giảm sút.

Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ nói về điều gì?

Các quan chức chính quyền cho biết, ông Trump sẽ thảo luận về những thông tin tình báo mới được giải mật liên quan đến điều tra cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Họ cũng cho rằng ông Trump sẽ thảo luận về những lỗ hổng được cho là tồn tại trong máy bỏ phiếu có thể cho phép các cuộc xâm nhập mạng từ nước ngoài.

Tổng thống Trump hầu như không tiết lộ thêm thông tin nào khác. Khi được hỏi trong tuần này, rằng liệu bài phát biểu có tập trung vào tính toàn vẹn của máy bỏ phiếu hay không, ông chỉ trả lời đơn giản: “Chủ đề đó cũng sẽ được đề cập”.

Những tuyên bố của ông Trump có liên quan gì đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ?

Tổng thống Trump dường như đang đẩy mạnh các cáo buộc gian lận bầu cử khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần.

Theo một báo cáo được hãng tin Reuters công bố hồi tháng 5, ông Trump tuyên bố "cuộc bầu cử năm 2020 bị gian lận” hơn 107 lần trong 6 tháng trước đó.

Ông Trump cũng ám chỉ rằng cuộc bầu cử sơ bộ ở California hồi tháng 6 đã bị "gian lận".

Mới tuần trước, ông đã mời ứng cử viên thị trưởng Los Angeles bị đánh bại Spencer Pratt đến Nhà Trắng sau khi cho rằng thất bại của Pratt là do gian lận cử tri.

Tổng thống Trump dường như lo ngại ông có thể bị luận tội nếu đảng của ông không giữ được quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Một chiến thắng lớn của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cũng có thể cản trở chương trình lập pháp của ông trong hai năm cuối nhiệm kỳ tổng thống.

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm 2025, ông Trump đã thúc đẩy việc cải tổ các thủ tục bỏ phiếu.

Theo Hiến pháp Mỹ, việc quản lý bầu cử thuộc về các tiểu bang, không nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ liên bang.

Nhưng các nhà phê bình cho rằng, ông Trump đang cố gắng kiểm soát cuộc bầu cử và thắt chặt quyền tiếp cận của cử tri.

Ông Trump đã ủng hộ các hạn chế bầu cử như trong Đạo luật SAVE America, một dự luật yêu cầu cử tri phải xuất trình bằng chứng quốc tịch trực tiếp, chẳng hạn như giấy khai sinh hoặc hộ chiếu, để được bỏ phiếu. Ông Trump cũng đã tìm cách hạn chế việc sử dụng phiếu bầu qua thư.

Phản ứng của đảng Dân chủ

Các thành viên đảng Dân chủ cảnh báo không nên cho ông Trump cơ hội để phát biểu về những tuyên bố không có căn cứ của ông.

“Ông Trump sẽ sử dụng bài phát biểu giờ vàng để thổi phồng những tuyên bố sai lệch về cuộc bầu cử của chúng ta, nhằm biện minh cho việc can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”, Thượng nghị sĩ Mark Warner viết trên mạng xã hội hôm 15/7.

“Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm theo dõi sự thật, thay vì chấp nhận những lời lẽ đánh lạc hướng của ông ấy”.

Một thượng nghị sĩ khác - Ben Ray Lujan - đã chỉ ra vụ luận tội lần thứ hai của ông Trump như bằng chứng cho thấy ông sẵn sàng gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử.

“Đây là người đàn ông đã bị luận tội sau khi kích động một cuộc nổi dậy để lật đổ kết quả bầu cử”, ông Lujan nói.