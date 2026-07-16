Ước nguyện tháng Bảy của 45 gia đình người có công cách mạng ở Quảng Ngãi

TPO - Thay vì trao những phần quà giống nhau cho tất cả các gia đình chính sách, xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) chọn cách lắng nghe từng mong muốn để hỗ trợ đúng điều họ cần nhất. Từ mái nhà xuống cấp của Mẹ Việt Nam Anh hùng đến khu rẫy còn dang dở của một bệnh binh, mỗi điều ước đều được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, tạo nên cách tri ân đầy ý nghĩa trong tháng Bảy.

Ngày 16/7 trao đổi với Tiền Phong, ông Võ Trung Mạnh - Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, địa phương chính thức triển khai chương trình “Ước nguyện tháng Bảy - Một ước nguyện, một việc làm” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Chương trình hướng đến lắng nghe và hiện thực hóa nguyện vọng của 45 gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực thay vì hỗ trợ theo một khuôn mẫu chung.

Theo ông Mạnh, xã Tu Mơ Rông hiện có 45 gia đình người có công với cách mạng. Để triển khai chương trình, địa phương thành lập các tổ công tác đến từng hộ gia đình trao “Phiếu Ước nguyện tháng Bảy”, ghi nhận một mong muốn hoặc nhu cầu cấp thiết nhất của mỗi gia đình. Sau khi tổng hợp, từng điều ước được giao cho một cơ quan, đoàn thể hoặc lực lượng vũ trang trực tiếp thực hiện, với mục tiêu không để bất kỳ nguyện vọng chính đáng nào bị bỏ lại phía sau.

Điều ước giản dị của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Những ngày giữa tháng Bảy, trong căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría (89 tuổi, trú thôn Mô Pả, xã Tu Mơ Rông) trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Gần 20 cán bộ xã, công an và đoàn viên thanh niên cùng nhau tháo dỡ mái tôn cũ, vận chuyển vật liệu, gia cố những hạng mục xuống cấp và sửa sang lại ngôi nhà đã nhiều năm hứng chịu mưa nắng.

Chính quyền xã Tu Mơ Rông thực hiện ước nguyện sửa nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría.

Ít ai biết rằng công việc ấy bắt đầu từ một điều ước rất giản dị. Trong “Phiếu Ước nguyện tháng Bảy”, Mẹ Y Tría chỉ mong sửa lại mái nhà đã xuống cấp để mỗi mùa mưa không còn nơm nớp lo dột nước. Nguyện vọng nhỏ bé ấy nhanh chóng trở thành điều ước đầu tiên được chính quyền địa phương thực hiện trong chương trình tri ân năm nay.

Chỉ sau một buổi sáng, mái nhà mới đã hoàn thành trong niềm vui của cả gia đình và những người tham gia hỗ trợ. Với Mẹ Y Tría, món quà lớn nhất không chỉ là mái nhà mới, mà còn là sự quan tâm chân thành của chính quyền địa phương.

Ông A Phước (con trai Mẹ Y Tría) cho biết, nhiều năm qua gia đình luôn nhận được sự quan tâm của địa phương thông qua các hoạt động thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, lần này gia đình đặc biệt xúc động khi điều mong muốn duy nhất của mẹ được lắng nghe và thực hiện chỉ sau ít ngày.

Sau một ngày chung tay mái nhà của Mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría đã được thay mới.

“Gia đình chỉ nghĩ nếu sửa được căn nhà thì mẹ sẽ yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa đến. Không ngờ điều ước ấy lại nhanh chóng trở thành hiện thực. Chúng tôi thật sự cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm của địa phương dành cho gia đình người có công”, ông Phước chia sẻ.

45 điều ước được hiện thực hóa

Không chỉ có Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría, ngay trong những ngày đầu triển khai chương trình, một điều ước khác cũng được hiện thực hóa. Bệnh binh A Thắm được địa phương hỗ trợ 1.000 cây giống cà phê, đồng thời huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ và người dân đến tận rẫy đào hố, xuống giống.

Trước đây, gia đình bệnh binh A Thắm nhiều lần dự định chuyển đổi diện tích đất sang trồng cà phê nhưng tuổi cao, thiếu nhân lực nên đành gác lại. Nay không chỉ được hỗ trợ cây giống, ông còn có cả một “đội tri ân” chung tay giúp sức. Chỉ trong một buổi sáng, khu đất trống đã phủ kín những hàng cà phê non, mở ra hy vọng về nguồn sinh kế ổn định trong tương lai.

Ước nguyện của bệnh binh Thắm (tay cầm giấy chứng nhận) là được trồng vườn cà phê và được thực hiện sau đó.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông Võ Trung Mạnh, điểm khác biệt của chương trình là hỗ trợ xuất phát từ chính nhu cầu thực tế của từng gia đình. Có người mong sửa lại căn nhà, có người cần cây giống để phát triển kinh tế, cũng có gia đình chỉ mong được khám sức khỏe hoặc hỗ trợ những công việc hằng ngày. Mỗi điều ước đều được địa phương phân công cụ thể cho từng đơn vị, đoàn thể chịu trách nhiệm thực hiện đến khi hoàn thành.

“Nếu chỉ trao quà thì niềm vui sẽ qua rất nhanh. Điều chúng tôi mong muốn là giúp các gia đình giải quyết đúng điều họ đang cần nhất để sự tri ân thật sự thiết thực và có ý nghĩa lâu dài. Khi lắng nghe được mong muốn của từng người, sự chăm lo sẽ gần gũi và trọn vẹn hơn”, ông Mạnh chia sẻ.

Theo kế hoạch, toàn bộ 45 điều ước của các gia đình người có công trên địa bàn sẽ lần lượt được triển khai thực hiện trong tháng Bảy. Song song với đó, xã Tu Mơ Rông còn tổ chức nhiều hoạt động tri ân như khám sức khỏe miễn phí cho gia đình chính sách, chương trình “Bữa cơm tri ân”, thăm hỏi, tặng quà người có công cùng nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác.