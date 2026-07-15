Đoàn viên Bắc Ninh đồng hành tìm lại danh tính liệt sĩ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tiên Du và xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh đã huy động gần 150 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ thu nhận mẫu ADN cho hàng trăm thân nhân liệt sĩ, lan tỏa sâu sắc đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa".

Trong Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", tuổi trẻ Bắc Ninh đã trở thành lực lượng xung kích, đồng hành cùng các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ nhân văn này.

Tại xã Tiên Du, chiến dịch được triển khai với sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Anh Đỗ Hoàng An, Bí thư Đoàn xã Tiên Du cho biết, hưởng ứng chiến dịch hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Đoàn xã đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, huy động lực lượng đoàn viên tham gia nhiều phần việc thiết thực.

Đoàn viên xã Hiệp Hòa dìu thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN.

Không chỉ góp sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, đây còn là dịp để giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", khơi dậy lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Đoàn xã Tiên Du đã huy động 100 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tại các điểm lấy mẫu.

Lực lượng đoàn viên đảm nhận nhiều phần việc như thông báo tới các gia đình chính sách, đưa đón người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn kê khai hồ sơ, ghi phiếu thông tin, phân luồng, giữ gìn trật tự và phục vụ hậu cần.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng cùng tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, xã Tiên Du đã hoàn thành thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với 141/141 thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện, đạt 100% kế hoạch.

Đoàn viên xã Hiệp Hòa hỗ trợ cơ quan chức năng lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Không dừng lại ở đó, ngày 16/7, Đoàn xã Tiên Du sẽ đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Lâm và Nghĩa trang Liệt sĩ Nội Duệ để phục vụ công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Theo kế hoạch, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại hai nghĩa trang nhằm phục vụ công tác giám định ADN. Đoàn viên, thanh niên sẽ phát quang cây cỏ, dọn vệ sinh, lau dọn phần mộ, chỉnh trang khuôn viên, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn viên xã Tiên Du hỗ trợ cơ quan chức năng lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

"Những việc làm cụ thể như hỗ trợ lấy mẫu ADN, đồng hành cùng thân nhân liệt sĩ hay chỉnh trang nghĩa trang đã thể hiện sinh động tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự cống hiến của tuổi trẻ hôm nay", anh An chia sẻ.

Trong khi đó, tại xã Hiệp Hòa, không khí của ngày thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cũng diễn ra đầy xúc động với sự đồng hành của lực lượng thanh niên tình nguyện. Ban Chấp hành Đoàn xã Hiệp Hòa đã huy động 40 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Ngay từ sáng sớm, hơn 350 thân nhân liệt sĩ đã có mặt để thực hiện lấy mẫu. Phần lớn đều là người cao tuổi, sức khỏe hạn chế nên cần nhiều sự hỗ trợ trong quá trình di chuyển và hoàn thiện thủ tục.

Tại từng khu vực, đoàn viên thanh niên được phân công hướng dẫn quy trình, hỗ trợ kê khai thông tin, sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị nước uống, dìu các cụ đến từng bàn lấy mẫu, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị chuyên môn bảo đảm việc thu nhận mẫu diễn ra thuận lợi, đúng quy trình.

Chị Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ tịch UB.MTTQ, Bí thư Đoàn xã Hiệp Hòa cho biết, hầu hết thân nhân liệt sĩ thuộc diện lấy mẫu đều đã lớn tuổi nên Đoàn xã bố trí lực lượng tình nguyện túc trực ở từng khâu để hỗ trợ tận tình.

"Nhìn thấy niềm hy vọng trong ánh mắt của các thân nhân khi thực hiện lấy mẫu ADN, chúng tôi càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của tuổi trẻ đối với công tác đền ơn đáp nghĩa", chị Hường chia sẻ.

Đối với nhiều đoàn viên, đây cũng là trải nghiệm đặc biệt để hiểu rõ hơn giá trị của sự hy sinh và lòng biết ơn. Nguyễn Thị Thùy, đoàn viên Chi đoàn Trường Mầm non Thị trấn Thắng cho biết, được trực tiếp hỗ trợ các bác, các cụ là thân nhân liệt sĩ khiến chị cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự tri ân.

"Mỗi lời hướng dẫn, mỗi bước dìu các cụ đến khu vực lấy mẫu tuy rất nhỏ nhưng đều chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Tôi mong những đóng góp của tuổi trẻ sẽ góp phần rút ngắn hành trình tìm kiếm, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ", Thùy xúc động nói.

Cùng chung cảm xúc đó, Hoàng Thị Nga, đoàn viên Chi đoàn Trường THCS Thị trấn Thắng cho rằng, đây là lần đầu tiên chị được tham gia một hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt như vậy.

"Mỗi công việc đều giúp tôi hiểu hơn về giá trị của sự cống hiến và hy sinh của các thế hệ đi trước. Được góp sức cho hoạt động này không chỉ là trách nhiệm của người đoàn viên mà còn là cơ hội để tuổi trẻ thể hiện lòng biết ơn bằng những hành động thiết thực", Nga chia sẻ.

Anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, chiến dịch thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Hình ảnh màu áo xanh tận tình dìu các cụ già, hỗ trợ từng gia đình chính sách đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ Bắc Ninh. Đây không chỉ là hoạt động tình nguyện mà còn là bài học thực tiễn sinh động về lòng yêu nước, trách nhiệm và sự biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thời gian tới, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn huy động lực lượng thanh niên đồng hành cùng Chiến dịch, góp sức cùng các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

"Mỗi việc làm của đoàn viên, thanh niên hôm nay đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và viết tiếp truyền thống nghĩa tình, trách nhiệm của tuổi trẻ Bắc Ninh đối với quê hương, đất nước", anh Sơn nhấn mạnh.