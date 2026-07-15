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Thanh niên Tuyên Quang hướng tới kỷ nguyên số, khơi dậy khát vọng cống hiến

Phú Nguyễn

TPO - Sáng 15/7, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 đã diễn ra phiên thứ nhất với sự tham dự của 200 đại biểu, đại diện cho hơn 320.000 hội viên, thanh niên toàn tỉnh.

Dự và chỉ đạo Đại hội có anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; chị Dương Minh Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại biểu thanh niên.

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Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, anh Nguyễn Kim Quy ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Tuyên Quang đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng.

Đồng thời đề nghị Hội LHTN Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng những việc làm thiết thực; tạo môi trường để thanh niên làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

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Các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, chị Dương Minh Nguyệt khẳng định, việc hợp nhất hai tỉnh mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với tổ chức Hội và thanh niên. Nhiệm kỳ 2026 - 2029, Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng lớp thanh niên Tuyên Quang có bản lĩnh, khát vọng cống hiến, tiên phong trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, bảo tồn bản sắc văn hóa và tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

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Các đại biểu tán thành bầu 44 anh, chị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khóa I.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử 44 anh, chị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Chị Dương Minh Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Phú Nguyễn
#Phong trào Thanh niên Tuyên Quang #Chuyển đổi số và khởi nghiệp #Bảo tồn văn hóa dân tộc #Phát triển kinh tế địa phương #Nhiệm kỳ Hội Liên hiệp Thanh niên 2026-2029

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