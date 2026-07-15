Quân chủng Phòng không - Không quân vinh danh cán bộ Đoàn giỏi

TPO - Chiều 15/7, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) bế mạc Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ năm 2026. Kết thúc hội thi, 28/28 thí sinh được công nhận đạt danh hiệu cán bộ Đoàn giỏi.

Sau gần 6 tháng tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp Quân chủng, hội thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong toàn Quân chủng.

Ở cấp cơ sở và cấp trên cơ sở có 63 tổ chức Đoàn với 358 cán bộ Đoàn tham gia dự thi, 100% đạt khá, giỏi. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị lựa chọn 28 cán bộ Đoàn tiêu biểu tham gia hội thi cấp Quân chủng.

Video: Với chủ đề “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng”, hội thi được tổ chức từ ngày 13 đến 15/7.

Trước khi bước vào hội thi cấp Quân chủng, các đơn vị đều tổ chức báo cáo chương trình, công diễn tại đơn vị nhằm tuyên truyền những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp đến cán bộ, ĐVTN.

Ban tổ chức đánh giá hội thi được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các thí sinh chấp hành nghiêm quy chế, chuẩn bị kỹ nội dung, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tự tin và quyết tâm cao trong từng phần thi.

Ở phần thi kiến thức, với bộ đề thi gồm 85 câu hỏi, các thí sinh đã chủ động ôn luyện, nắm chắc các nội dung được định hướng, thực hiện nghiêm quy chế và hoàn thành đầy đủ yêu cầu của bài thi; nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

Các đại biểu tham dự chương trình bế mạc hội thi.

Phần thi kỹ năng, năng khiếu được thể hiện thông qua các video clip dài từ 10 đến 15 phút, phản ánh khả năng tập hợp, tổ chức hoạt động của cán bộ Đoàn. Nội dung dự thi đa dạng như giới thiệu sách về Bác Hồ, tổ chức sinh nhật đồng đội, hoạt động chuyển đổi số, dạy hát, dạy nhảy quân vũ, ngâm thơ, kể chuyện, chơi đàn, viết thư pháp... Nhiều tiết mục được đầu tư công phu, có sự tham gia của đông đảo ĐVTN, hội viên phụ nữ và các đơn vị kết nghĩa.

Ở phần thi Tuyên truyền viên trẻ, các đội thi lựa chọn chủ đề bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết, Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các phần trình bày ở phần thi này kết hợp giữa thuyết trình với hình ảnh minh họa, sân khấu hóa bằng các hình thức ca, múa, nhạc, cảnh diễn. Đáng chú ý, nhiều đơn vị đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng video, chỉnh sửa hình ảnh, góp phần tăng tính trực quan và sức hấp dẫn cho nội dung tuyên truyền.

Trên cơ sở kết quả hội thi, Quân chủng PK-KQ sẽ lựa chọn những hạt nhân tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị để tham gia Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ cấp toàn quân năm 2026.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ, hội thi năm nay nhằm đánh giá trình độ, kiến thức, kỹ năng của đội ngũ cán bộ Đoàn và tuyên truyền viên trẻ; quan trọng hơn là tạo môi trường để trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả; phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây cũng là dịp để cụ thể hóa và đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII vào thực tiễn hoạt động của tuổi trẻ Quân chủng bằng những hành động thiết thực, hiệu quả.

Hội thi nhằm tạo môi trường để trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn tin tưởng, sau hội thi, các cán bộ Đoàn sẽ tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được để đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức hoạt động Đoàn; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng lớp thanh niên Quân chủng có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh, tri thức, kỷ luật, tinh thông chuyên môn, làm chủ khoa học, công nghệ và vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại.

Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ lưu ý cần nghiêm túc rút ra những bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên; kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở cơ quan, đơn vị.