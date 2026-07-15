Lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Cà Mau, Thái Nguyên

TPO - Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn tỉnh Cà Mau triển khai hàng loạt công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị gần 25 tỷ đồng. Nhiều mô hình sáng tạo đã tạo dấu ấn, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Ngày 15/7, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ ra quân tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026.

Chiều 15/7, Tỉnh Đoàn Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Anh Trần Đăng Khoa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Cà Mau cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã xây dựng nhiều công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 25 tỉ đồng.

Nổi bật, các cấp bộ Đoàn đã vận động, hỗ trợ triển khai 8 công trình cầu giao thông nông thôn và 8 căn nhà tình nghĩa, khánh thành 1 công trình “Thắp sáng đường quê - Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa thanh niên”, với tổng giá trị trên 2,78 tỷ đồng.

Tại xã Trí Phải, mô hình "Dấu ấn Trí Phải - Hành trình Di sản Đỏ" được triển khai, kết nối các di tích lịch sử với phát triển du lịch trải nghiệm cộng đồng. Điểm nhấn của hành trình là câu chuyện về mẹ Lê Thị Sảnh tặng Bác Hồ cây vú sữa miền Nam sau sự kiện tập kết ra Bắc năm 1955. Các điểm đến được giới thiệu thông qua fanpage, TikTok, video và mã QR giúp người dân, du khách dễ dàng tiếp cận thông tin.

Đảng bộ, chính quyền xã Trí Phải thường tổ chức về nguồn và tuyên truyền về ý nghĩa di tích Bác Hồ với cây vú sữa.

Cũng theo anh Khoa, điểm mới trong công tác Đoàn năm nay là mô hình Cụm thi đua cũng bước đầu phát huy hiệu quả khi tăng cường kết nối giữa các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp nhằm huy động nguồn lực phục vụ công tác Đoàn.

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026, đã vận động được 300 suất học bổng, hàng trăm nghìn sản phẩm hỗ trợ thí sinh, với tổng giá trị trên 500 triệu đồng. Lực lượng thanh niên tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và người nhà trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn Cà Mau đã vận động trao tặng nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, như: Hỗ trợ nông dân tiêu thụ trên 20 tấn bí đỏ; vận động xây dựng cầu giao thông nông thôn; công trình Nâng bước em đến trường, lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại đảo Hòn Chuối (trị giá 650 triệu đồng); thực hiện các công trình cây xanh với tổng trị giá 140 triệu đồng…

Nửa cuối năm, anh Phạm Tuấn Tài - Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau gợi ý, các đơn vị chủ động rà soát địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, di sản văn hóa và sản phẩm đặc trưng để xây dựng các hành trình trải nghiệm. Qua đó nhằm hình thành các tuyến trải nghiệm liên vùng, góp phần phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống, từng bước xây dựng mạng lưới sản phẩm du lịch cộng đồng mang dấu ấn của tuổi trẻ Cà Mau.

Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau - anh Phạm Tuấn Tài phát biểu kết luận hội nghị.

Anh Tài cũng đề nghị, các cụm hoạt động chú trọng xây dựng "Kho tư liệu số". Các đơn vị cần tăng cường sản xuất, đổi mới hình thức truyền thông qua các sản phẩm video ngắn, clip giới thiệu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử để phát hành trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook.

Đối với hoạt động công tác Đoàn tại các cụm, Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị các đơn vị cần áp dụng cơ chế vận động và điều tiết nguồn lực theo hình thức luân phiên giữa các xã, các địa phương trong cụm. Đồng thời, tổ chức giao lưu, diễn đàn giữa các cụm để chia sẻ kinh nghiệm, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực và đồng đều trong toàn tỉnh.

Tình nguyện viên Thái Nguyên sôi nổi Mùa hè xanh 2026

Ngày 15/7, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ ra quân tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên cho biết, có khoảng 1.200 tình nguyện viên thuộc 31 đơn vị tham gia chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026.

Các tình nguyện viên được chia thành 5 đội hình như: Chiến sĩ Mùa hè xanh Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; Chiến sĩ Mùa hè xanh triển khai Bình dân học AI... để triển khai những công trình, phần việc tình nguyện có ý nghĩa thiết thực.

Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tổ chức Lễ ra quân tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026.

Chị Mai Anh cho biết, điểm mới của Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026 là hoạt động tình nguyện được triển khai tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa nhằm giáo dục lòng yêu nước, tinh thần xung kích của thanh niên; đồng thời, hỗ trợ người dân địa phương phát triển kinh tế - văn hóa, phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Để chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 thành công, chị Mai Anh đề nghị các tình nguyện viên, đội hình tình nguyện thực hiện nghiêm phương châm của chiến dịch “Xung kích - Sáng tạo - An toàn - Hiệu quả”.

Ban Tổ chức tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Mỗi tình nguyện viên cần tích cực truyền thông, lan toả rộng rãi những hình ảnh đẹp, câu chuyện ý nghĩa về chiến dịch trên các kênh truyền thông, mạng xã hội.

Tại chương trình, Ban Tổ chức cùng nhà tài trợ đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tặng 100 suất học bổng cho các đoàn viên, thanh niên tình nguyện.

Các tình nguyện viên dọn vệ sinh môi trường

Sau Lễ ra quân, nhiều hoạt động hưởng ứng chương trình được tổ chức như: Tập huấn chuyên đề "Thanh niên số - Làm chủ AI", tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, dọn vệ sinh môi trường, trao tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn....

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