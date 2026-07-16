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Cổng chào 1,7 tỷ đồng mới khánh thành nửa năm bỗng bốc cháy

Tân Lộc

TPO - Cổng chào trên địa bàn phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau bất ngờ bốc cháy một phần, cổng chào này có vốn đầu tư 1,7 tỷ đồng, mới đưa vào sử dụng dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Ngày 16/7, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) xác nhận, một cổng chào trên địa bàn do đơn vị làm chủ đầu tư vừa xảy ra cháy vào chiều tối 14/7. Lửa đã thiêu rụi một phần trang trí của cổng chào. Sự cố được người dân quay và phát tán lên mạng xã hội.

Ban Quản lý dự án phường Hiệp Thành (đại diện chủ đầu tư) cho biết, nguyên nhân cháy có thể là do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua trên địa bàn, dẫn tới hệ thống điện trang trí trên cổng chào bị chập gây cháy.

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Hiện trường sự cố cháy cổng chào trên địa bàn phường Hiệp Thành. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền xã và các cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống kỹ thuật của cổng chào.

Cổng chào phường Hiệp Thành mới đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm 2026, vốn đầu tư 1,7 tỷ đồng.

Do công trình đang trong thời gian bảo hành, chủ đầu tư đã lập biên bản làm việc với nhà thầu để thống nhất phương án xử lý.

Tân Lộc
#Cà Mau #Cháy cổng chào #Chập điện #Công trình #Bảo hành #Hệ thống điện

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