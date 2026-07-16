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Ảnh Messi ôm Harry Kane gây bão mạng

Trạch Dương

TPO - Chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh giúp Argentina tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026. Khoảnh khắc Lionel Messi ôm đội trưởng Tam sư gây sốt với 100.000 lượt thích, hàng nghìn lượt thảo luận.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân MetLife, đội trưởng Argentina tiến về phía Harry Kane, ôm và động viên đội trưởng tuyển Anh sau trận bán kết World Cup 2026 khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho đại diện Nam Mỹ.

Khoảnh khắc Messi ôm chặt Harry Kane đăng trên Bleacher Report Football thu hút gần 100.000 lượt tương tác. Dưới bài đăng, người hâm mộ cho rằng đây là khoảnh khắc thể hiện tinh thần thể thao sau 90 phút căng thẳng.

"Đây mới là hình ảnh đẹp giữa hai đội trưởng sau trận bán kết nhiều cảm xúc", "Dù kết quả nghiêng về Argentina, tuyển Anh cũng tạo ra trận đấu giàu tính cạnh tranh và xứng đáng nhận được sự ghi nhận", "Argentina luôn thể hiện sự tôn trọng với các đối thủ trong suốt hành trình tại World Cup năm nay, từ những đội bóng bị đánh giá thấp đến các ứng viên vô địch. Messi động viên Harry Kane sau trận đấu cũng phản ánh tinh thần ấy", "Argentina đã trải qua nhiều trận đấu không dễ dàng và xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng".... CĐV bình luận.

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Messi gục đầu vào Harry Kane gây sốt.

Bài đăng khác của Bleacher Report Football ghi lại màn ăn mừng của Argentina cũng lan truyền mạnh. Messi vỡ òa cảm xúc đáp lại sự cổ vũ của cổ động viên, ôm đồng đội và thành viên ban huấn luyện.

Argentina bước vào World Cup 2026 với vị thế đương kim vô địch thế giới. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni luôn được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch, song chịu áp lực lớn khi mọi đối thủ đều hướng tới mục tiêu đánh bại Argentina.

Con đường đến trận chung kết của Messi và đồng đội không hề dễ dàng. Ở vòng 1/16, Argentina vất vả mới vượt qua Cape Verde với tỷ số 3-2. Đến vòng 1/8, họ tiếp tục trải qua trận đấu căng thẳng trước Ai Cập và giành chiến thắng với cùng tỷ số 3-2. Tại tứ kết, Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 để góp mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất.

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Bán kết trước tuyển Anh được xem là thử thách lớn nhất của Argentina kể từ đầu giải. Đội bóng châu Âu với Harry Kane, Jude Bellingham và nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải vô địch hàng đầu liên tục tạo sức ép. Chỉ đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Messi và các đồng đội mới thực sự có thể ăn mừng tấm vé vào chung kết gặp Tây Ban Nha.

Chiến thắng này giúp Argentina nối dài thành tích đáng chú ý trong lịch sử World Cup. Đội bóng Nam Mỹ sáu lần góp mặt ở vòng bán kết và đều giành quyền vào chung kết. Chuỗi thành tích bắt đầu từ World Cup 1930 với chiến thắng 6-1 trước Mỹ.

Năm 1986, Argentina đánh bại Bỉ 2-0 trước khi lên ngôi vô địch cùng Diego Maradona. Bốn năm sau, họ vượt qua Italy trên chấm luân lưu để tiến vào trận đấu cuối cùng. Tại World Cup 2014, Argentina tiếp tục đánh bại Hà Lan sau loạt sút luân lưu. Năm 2022, Messi cùng các đồng đội vượt qua Croatia 3-0 trước khi đăng quang tại Qatar.

Trạch Dương
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