Hoa hậu Mai Phương lại rời công ty quản lý

TPO - Hoa hậu Mai Phương cho biết sẽ hoạt động độc lập và trực tiếp điều hành các hoạt động nghệ thuật cùng ê-kíp mới sau khi chấm dứt hợp đồng với đơn vị quản lý.

Chiều 16/7, Hoa hậu Mai Phương thông báo kết thúc hợp tác với đơn vị quản lý trước đây từ ngày 10/7. Theo người đẹp, mọi hoạt động biểu diễn, quảng cáo và thương mại sẽ được vận hành độc lập dưới sự quản lý trực tiếp của cô cùng đội ngũ nhân sự mới.

Đây là lần thứ hai Mai Phương thay đổi đơn vị quản lý kể từ khi đăng quang Miss World Vietnam 2022. Trước đó, tháng 8/2024, cô rời công ty Sen Vàng để đầu quân về công ty quản lý chung với ca sĩ Thu Phương, Phương Mỹ Chi, siêu mẫu Lan Khuê, DTAP…

Dù nỗ lực phát triển ở nhiều lĩnh vực, Mai Phương chưa thực sự gây tiếng vang.

Khác với nhiều hoa hậu chọn tập trung vào thời trang, quảng cáo hay dẫn chương trình, Mai Phương sớm xác định âm nhạc là con đường muốn theo đuổi lâu dài.

Tháng 10/2025, cô phát hành album đầu tay A Beautiful Mess gồm 13 ca khúc với nhiều thể loại như pop, jazz, hip hop và rap. Người đẹp đầu tư dự án trong hơn một năm, hạn chế xuất hiện ở các sự kiện giải trí để học thanh nhạc, luyện vũ đạo và làm việc trong phòng thu.

Album có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế như SYA (Philippines), Danilla (Indonesia), Awrii (Curaçao) và rapper F.Hero (Thái Lan). Mai Phương cũng tham gia sáng tác, sản xuất một số ca khúc.

"Tôi không tìm đến âm nhạc để thử mà để đi đường dài. Tôi muốn khởi đầu bằng một dự án trọn vẹn, nơi có thể kể câu chuyện của chính mình", người đẹp từng chia sẻ.

Trả lời Tiền Phong khi bộ phim Trùm sò ra mắt hồi tháng 5, Mai Phương cho biết cô chưa có ý định từ bỏ bất kỳ lĩnh vực nào.

"Tôi yêu nghệ thuật. Ngày nào còn được sáng tạo thì tôi vẫn lấy điều đó làm động lực. Tôi vẫn chọn phát triển âm nhạc. Đây là con đường tôi cảm thấy cần thời gian xây đắp, học tập thêm. Mỗi ngày tôi đều soi chiếu bản thân và trau dồi các kỹ năng", cô nói.

Ở lĩnh vực điện ảnh, người đẹp đảm nhận vai chính trong Trùm sò. Dù được xem là bước tiến mới trong sự nghiệp, bộ phim không đạt doanh thu như kỳ vọng và vai diễn của Mai Phương cũng chưa tạo được dấu ấn nổi bật.

Việc người đẹp lấn sân ca hát vốn không phải câu chuyện mới của showbiz nhưng đây cũng là lĩnh vực có sự cạnh tranh. Một số người đẹp từng phát hành sản phẩm âm nhạc nhưng không duy trì được hoạt động lâu dài vì áp lực từ chuyên môn và sự kỳ vọng của khán giả. Người đẹp khi bước lên sân khấu với vai trò ca sĩ thường bị đánh giá khắt khe hơn, bởi danh hiệu sắc đẹp không thể thay thế năng lực biểu diễn hay giọng hát.

Mai Phương tên đầy đủ là Huỳnh Nguyễn Mai Phương, sinh năm 1999, quê Đồng Nai. Cô từng là Hoa khôi Đại học Đồng Nai năm 2018, vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước khi đăng quang Miss World Vietnam 2022. Cô đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 71 và vào top 40 chung cuộc. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Mai Phương được đánh giá cao về học vấn khi sở hữu IELTS 8.0 và theo học chương trình thạc sĩ Ngôn ngữ Anh tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).