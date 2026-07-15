Hơn 90% thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 là gương mặt mới

TPO - Trong hàng trăm hồ sơ đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026, hơn 91% thí sinh chưa từng sở hữu danh hiệu tại các cuộc thi sắc đẹp. Phần lớn là những nữ sinh thuộc thế hệ Gen Z, đang theo học tại các đại học hàng đầu cả nước. Sự xuất hiện của hàng loạt gương mặt mới cùng nền tảng học vấn ấn tượng hứa hẹn mang đến làn gió mới cho cuộc thi năm nay.

Nhiều thí sinh chưa từng thi sắc đẹp

Qua thống kê hồ sơ đăng ký Hoa hậu Việt Nam 2026, dễ dàng nhận thấy sự áp đảo của những tân binh. Theo đó có hơn 91 % thí sinh chưa từng đạt danh hiệu tại bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào trước đó. Tỷ lệ này phần nào cho thấy Hoa hậu Việt Nam vẫn là lựa chọn hàng đầu đối với những cô gái trẻ, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở một đấu trường nhan sắc.

Nhóm thí sinh ở độ tuổi từ 18-22 chiếm tới gần 80% tổng số thí sinh đăng ký. Với phần lớn thí sinh đang theo học đại học hoặc mới tốt nghiệp là minh chứng rõ nét rằng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là cơ hội để rèn luyện bản thân, tích lũy trải nghiệm và đóng góp cho cộng đồng.

Mùa giải năm nay cũng ghi nhận nhiều gương mặt sở hữu chiều cao vượt trội (từ 1,75 m trở lên). Trong đó có thí sinh quê Hải Dương Bùi Thị Thái Thanh (1,78 m) Hải Dương, Cao Trần Tú Anh (1,77 m), Lê Trần Bảo My (1,76 m) cùng các thí sinh Phạm Vân Hà, Võ Ngọc Yến Nhi, Nguyễn Bảo Yến, Đặng Thanh Hồng, Trương Khánh Kiều Anh, Nguyễn Thục Uyên Nhi đều cao 1,75 m.

Lê Trần Bảo My (21 tuổi, Hà Nội) sở hữu chiều 1,76 m nổi bật.

Không chỉ gây chú ý bởi hình thể, nhiều thí sinh còn mang tinh thần dám bứt phá giới hạn bản thân. Với Lê Trần Bảo My, Hoa hậu Việt Nam là hành trình rèn luyện khắt khe để bứt phá giới hạn và lan tỏa năng lượng tích cực.

"Hành trình tỏa sáng của các thế hệ đi trước đã truyền động lực để em đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam. Đến với cuộc thi, em mang theo sự chân thành cùng khát vọng học hỏi và mong muốn bước vào ngôi nhà chung để rèn luyện và lan tỏa những điều tốt đẹp", Bảo My chia sẻ.

Võ Ngọc Yến Nhi (20 tuổi) quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để định nghĩa bản thân qua những trải nghiệm lớn hơn, đồng thời mang tới hình ảnh cô gái thế hệ mới: độc lập, bản lĩnh và luôn sẻ chia.

Võ Ngọc Yến Nhi (20 tuổi) mong muốn mang hình ảnh cô gái thế hệ mới: độc lập, bản lĩnh và luôn sẻ chia tới cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Những chia sẻ này góp phần khắc họa hình ảnh thế hệ thí sinh mới không chỉ có lợi thế hình thể mà còn chủ động thử thách bản thân và theo đuổi khát vọng phát triển toàn diện.

Đáng chú ý, dù chưa từng bước lên sân khấu các cuộc thi nhan sắc, nhiều thí sinh đã có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh, MC, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội hoặc tích cực tham gia các dự án thiện nguyện, hoạt động Đoàn - Hội.

Sự áp đảo của những gương mặt mới cũng được kỳ vọng tạo nên cuộc cạnh tranh khó đoán. Khi xuất phát điểm gần như ngang nhau, các thí sinh có nhiều cơ hội thể hiện bản lĩnh thông qua các vòng thi về trí tuệ, kỹ năng ứng xử, hoạt động xã hội và khả năng truyền cảm hứng.

Thành tích học tập ấn tượng

Không chỉ mang đến sức trẻ, Hoa hậu Việt Nam 2026 còn ghi nhận mặt bằng học vấn đáng chú ý. Danh sách ngành học, trường học của các thí sinh trải dài từ kinh tế, ngoại giao, báo chí đến y khoa, kỹ thuật và công nghệ.

Cuộc thi còn có sự góp mặt của phần đông sinh viên đến từ nhiều cơ sở đào tạo hàng đầu như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, hệ thống Đại học Quốc gia, Học viện Báo chí và Tuyên truyền... cùng các trường thuộc khối Y - Dược, trong đó có Đại học Y Dược TPHCM.

Đặc biệt, nhiều thí sinh theo học những ngành vốn được đánh giá có yêu cầu đầu vào cao như y khoa, dược học, công nghệ và kỹ thuật... Điều này cho thấy sự thay đổi rõ nét về cơ cấu thí sinh của Hoa hậu Việt Nam. Nếu trước đây, thí sinh các cuộc thi sắc đẹp thường gắn với các ngành nghệ thuật thì nay, ngày càng nhiều nữ sinh ở các lĩnh vực học thuật mạnh dạn ghi danh.

Không ít hồ sơ còn gây ấn tượng bởi bảng thành tích học tập, hoạt động nghiên cứu khoa học, giải thưởng sinh viên, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức thanh niên, câu lạc bộ và dự án cộng đồng.

﻿ Phạm Vân Hà (trái) và Bùi Minh Phương sở hữu thành tích học tập ấn tượng.

Phạm Vân Hà (18 tuổi, Hải Phòng) - thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi - sở hữu IELTS 7.5, chứng chỉ DELF B2 tiếng Pháp, từng đạt giải Ba học sinh giỏi thành phố môn tiếng Pháp cùng nhiều giải thưởng ở các cuộc thi về Hóa học, Sinh học.

"Tôi luôn tin rằng vẻ đẹp đích thực được xây dựng từ tri thức, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến. Tôi xem ngoại ngữ là chìa khóa giúp kết nối với thế giới, mở rộng tư duy và tiếp cận những cơ hội phát triển mới", Vân Hà cho biết.

Bùi Minh Phương (20 tuổi, Hà Nội), sinh viên năm cuối Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), cũng sở hữu hồ sơ học tập nổi bật với chứng chỉ IELTS 8.0, điểm AAA* chương trình Cambridge A Level và thành tích đạt điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam năm 2022.

Trần Phương Nhi (trái) và Lê Thị Hạnh Dung đề tốt nghiệp tại các trường đại quốc tế.

Trần Phương Nhi (22 tuổi, Hà Nội) vừa tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Marketing tại University of Bedfordshire (Vương quốc Anh). Trở về Việt Nam để dự thi, cô bày tỏ: "Hoa hậu Việt Nam là ước mơ lớn nhất của tôi. Tôi mang trong mình hoài bão và khát khao một ngày được đi ra biển lớn".

Lê Thị Hạnh Dung (25 tuổi, Đà Nẵng) là thủ khoa chương trình Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh (TESOL) tại Nottingham Trent University (Vương quốc Anh), sở hữu IELTS 8.5 và từng đoạt giải Nhất toàn quốc cuộc thi giảng dạy do Educap tổ chức.

Sau thời gian trau dồi kiến thức và tích lũy trải nghiệm, Hạnh Dung quyết định đăng ký dự thi. "Tôi tin mình đã đủ trưởng thành, cả về tri thức, bản lĩnh và trải nghiệm. Chính điều đó thôi thúc tôi quay trở lại cuộc thi sau quãng thời gian không ngừng học tập và hoàn thiện bản thân", cô chia sẻ.

Có thể nói, sức trẻ, nền tảng học vấn và tinh thần dám thử thách là đặc điểm nổi bật của dàn thí sinh năm nay. Điều này cũng là tín hiệu cho thấy Hoa hậu Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hút với thế hệ nữ sinh hiện đại, nơi vẻ đẹp ngoại hình được đặt song hành với trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến.