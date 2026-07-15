Thông báo nóng từ Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Mỗi thí sinh đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ được trao cơ hội tỏa sáng, mà còn được đặt vào một hành trình rèn luyện, trải nghiệm. Ban tổ chức tiếp tục gia hạn thời gian nhận hồ sơ, giúp các cô gái có thêm cơ hội để trở thành một phần của ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam.

Hành trình tuyển sinh từ Bắc vào Nam của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 giúp hàng nghìn nữ sinh hiểu thêm về cuộc thi sắc đẹp uy tín và danh giá.

Để tiếp tục chào đón các nữ sinh đến với cuộc thi, ban tổ chức quyết định gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký. Tại khu vực miền Bắc, ban tổ chức nhận hồ sơ đến ngày 28/7. Với thí sinh ở khu vực phía Nam, thời hạn nhận hồ sơ là 31/7.

﻿ ﻿ Những thí sinh đầu tiên ghi danh ở Hoa hậu Việt Nam 2026.

Theo thể lệ, đối tượng tham gia là nữ công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 18-27, đáp ứng các điều kiện như đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa lập gia đình, chưa sinh con.

Về trình độ văn hóa, thí sinh cần tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Về ngoại hình, thí sinh có chiều cao từ 1,63 m đủ điều kiện đăng ký tham gia cuộc thi.

Sau chuỗi sự kiện tuyển sinh sôi động ở nhiều đại học lớn trên phạm vi cả nước, cuộc thi đã nhận được hàng trăm hồ sơ đăng ký của thí sinh. Trong đó, nhiều thí sinh là hoa, á khôi từ các cuộc thi nhan sắc trong nước, có ngoại hình nổi bật và khát khao cống hiến những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, không ít thí sinh có thành tích học tập ấn tượng, thông thạo nhiều ngoại ngữ như Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung.

Suốt gần 40 năm qua, Hoa hậu Việt Nam luôn kiên định với bốn tiêu chí cốt lõi: nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến. Nhan sắc là yếu tố quan trọng nhưng không quyết định tất cả. Thí sinh đăng quang cần hội tụ hài hòa tri thức, bản lĩnh và tinh thần đóng góp cho cộng đồng.

Điểm làm nên dấu ấn riêng của Hoa hậu Việt Nam là tiêu chí vẻ đẹp nguyên bản. Tiêu chí này không phủ nhận quyền làm đẹp mà hướng tới lan tỏa thông điệp: Người trẻ hãy tự tin với giá trị vốn có của bản thân.

Điều quan trọng không nằm ở chiếc vương miện mà ở sự dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, dám thử thách để thanh xuân trở nên đáng nhớ hơn.

Nếu như năm 2024, Hoa hậu Việt Nam kể câu chuyện của di sản tại Huế, thì năm 2026, câu chuyện ấy sẽ được nối dài bằng hành trình mới tại TP Hải Phòng trẻ trung, năng động, hào hoa, cởi mở.

Hoa hậu Hà Trúc Linh đồng hành với các hoạt động tuyển sinh đầy ý nghĩa của Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đối với ban tổ chức, đổi mới là trọng tâm quan trọng trong mùa giải năm 2026, nhưng không có nghĩa là rời xa những giá trị cốt lõi đã làm nên uy tín của Hoa hậu Việt Nam.

Cuộc thi tiếp tục đề cao vẻ đẹp hài hòa giữa nhan sắc, văn hoá trí tuệ, và tinh thần cống hiến.

Mỗi thí sinh đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ được trao cơ hội tỏa sáng, mà còn được đặt vào một hành trình rèn luyện, trải nghiệm, khám phá bản thân và kết nối với những giá trị đẹp của đất nước.