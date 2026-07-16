Liên tiếp triệt xóa 3 đường dây cá độ mùa World Cup, giao dịch hàng trăm tỷ đồng

TPO - Từ đầu mùa World Cup 2026 đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 3 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch gần 200 tỷ đồng.

Ngày 16/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh triệt xóa liên tiếp 3 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet liên tỉnh, với tổng số tiền giao dịch gần 200 tỷ đồng. Lực lượng chức năng bắt giữ 25 đối tượng, khám xét tại nhiều điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh vừa bị bắt giữ. Ảnh: C.A.

Ba đối tượng cầm đầu 3 đường dây này là Nguyễn Minh Quốc (38 tuổi, trú xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk), Võ Văn Toàn (30 tuổi, trú phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Hoàng Phú (32 tuổi, trú phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh).

Bước đầu, công an đã làm rõ 3 đối tượng cầm đầu 3 đường dây này đã liên hệ với những người không rõ nhân thân lai lịch nhận nhiều tài khoản cá độ bóng đá cấp Master và cấp Agent. Sau đó, chia nhỏ thành hàng chục tài khoản cấp dưới để trực tiếp tham gia cá cược và giao cho các con bạc tham gia cá cược.

Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng đã sử dụng sim điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chức năng tự xóa tin nhắn, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua.

Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, từ đầu World Cup 2026 đến nay, 3 đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng.