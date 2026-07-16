Được đình chỉ điều tra, cựu Bí thư thị xã Bến Cát vẫn được triệu tập đến tòa

TPO - Ông Nguyễn Hồng Khanh (cựu Bí thư thị xã Bến Cát cũ), được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Ngày 16/7, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Huy Hùng (nguyên giám đốc ngân hàng) và Nguyễn Quang Lộc (cựu phó phòng trung tâm xử lý nợ ngân hàng) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến Cát (cũ) là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan trong vụ án.

Tại quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX cho biết, ông Nguyễn Hồng Khanh (cựu Bí thư thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ) là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Vào năm 2020, TAND tỉnh Bình Dương (cũ) tuyên phạt ông Khanh 10 năm tù, ông Hùng 12 năm tù và ông Nguyễn Quang Lộc 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đến năm 2021, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Ông Nguyễn Duy Hùng tại phiên tòa hôm nay 16/7.

Trong thời gian điều tra lại, ngày 9/5/2025 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (cũ) đã đổi tội danh đối với ông Khanh sang “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”. Đến ngày 14/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (cũ) đã quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Khanh do có chuyển biến tình hình, người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội.

Đối với ông Hùng và ông Lộc, cơ quan tố tụng chuyển tội danh từ “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” sang tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong phần thủ tục tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Quang Lộc nêu 4 lý do đề nghị HĐXX thay đổi đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa để việc xét xử được khách quan.

Ông Nguyễn Quang Lộc tại phiên tòa ngày 16/7.

Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để triệu tập người đại diện của công ty định giá tài sản đảm bảo trong vụ án và triệu tập thêm người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Ông Nguyễn Hồng Khanh cũng đồng tình với đề nghị hoãn phiên tòa.

Với yêu cầu thay đại diện Viện Kiểm sát, đại diện Viện Kiểm sát nói rằng 4 đề nghị của bị cáo Lộc nêu ra để yêu cầu HĐXX thay đại diện Viện Kiểm sát là không có căn cứ pháp luật. Tuy nhiên, theo đại diện Viện Kiểm sát, quyết định cuối cùng do HĐXX quyết định. Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX cho phiên tòa được tiếp tục.

Sau khi hội ý, HĐXX cho biết, việc đề nghị thay đại diện Viện Kiểm sát là không có căn cứ. Về đề nghị hoãn tòa để triệu tập đại diện công ty giám định và người liên quan, theo HĐXX, trước khi mở phiên tòa, HĐXX đã có triệu tập nhưng những người này đã vắng mặt. HĐXX xét thấy có lời khai của những người này trong hồ sơ vụ án, có thể sử dụng. Trong thời gian xét xử, nếu thấy cần thiết thì HĐXX sẽ tiếp tục triệu tập. Vì vậy, HĐXX quyết định bác yêu cầu hoãn tòa và tiếp tục xét xử với phần đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng.

Đến đầu giờ chiều 16/7, trong phần xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ để tiếp tục điều tra làm rõ những nội dung liên quan vụ án.

Theo cáo trạng, từ năm 2005 đến 2008, Công ty An Tây và Công ty Gỗ Mỹ Hiệp do bà Hồ Thị Hiệp làm đại diện đã vay tổng cộng 72,11 tỷ đồng tại một ngân hàng. Tài sản đảm bảo cho các khoản vay này gồm hơn 235.078m2 đất nông nghiệp, nhà xưởng và máy móc thiết bị tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (cũ). Sau đó, do doanh nghiệp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, ngân hàng đã phân loại nợ xấu và tiến hành các thủ tục khởi kiện.

Tuy nhiên, trong giai đoạn xử lý tài sản từ năm 2012 đến 2015, lợi dụng vị trí công tác, Nguyễn Huy Hùng đã trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Quang Lộc lập hồ sơ, thực hiện phương thức xử lý tài sản thế chấp hoàn toàn trái quy định.

Các cựu cán bộ ngân hàng này đã thống nhất cho phép bà Hiệp tự ý bán các phần diện tích đất đang thế chấp cho ông Nguyễn Hồng Khanh (cựu Bí thư thị xã Bến Cát cũ). Thay vì thu hồi triệt để tiền bán tài sản để giảm dư nợ cho ngân hàng theo luật định, Hùng và Lộc lại chấp thuận cho bà Hiệp giữ lại hơn 4,3 tỷ đồng tiền mặt để chi tiêu cá nhân. Toàn bộ các hợp đồng chuyển nhượng đều được ký kết với mức giá rẻ hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của thị trường.

Cáo trạng kết luận, qua 4 lần tự ý xử lý tài sản đảm bảo trái pháp luật, nhóm cựu cán bộ ngân hàng này đã gây thiệt hại, thất thoát cho ngân hàng số tiền hơn 35,7 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định các bị can có tình tiết tăng nặng do phạm tội từ 2 lần trở lên và đối diện khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.