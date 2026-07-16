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Pháp luật

Bị đuổi chém, dùng gậy đánh người khác tử vong

Nhật Huy

TPO - Mâu thuẫn sau cuộc nhậu tại xã Ba Chúc (An Giang), một người đàn ông dùng cây tầm vông đánh trúng vùng gáy đối phương khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Mau (SN 1981, ngụ xã Ba Chúc, An Giang), để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

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Lê Văn Mau tại cơ quan công an. Ảnh: A.Tầm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 14/7, Mau cùng Ngô Hữu Tiền (SN 1976) và Phạm Văn Tiền (SN 1987, cùng ngụ xã Ba Chúc) tổ chức nhậu. Sau đó, Lê Văn Đỏ (SN 1988, ngụ cùng địa phương) tới xin vịt. Trong lúc nói chuyện, Đỏ có lời lẽ thô tục, dẫn đến mâu thuẫn và xảy ra xô xát với Mau.

Theo cơ quan chức năng, Đỏ sau đó rời đi rồi quay lại với một cây dao để đuổi chém Mau nhưng không thành.

Một lúc sau, Đỏ tiếp tục cầm dao quay lại nơi Mau và Tiền đang đứng, chửi bới, thách thức đánh nhau rồi chém Tiền. Bị tấn công, Tiền dùng thanh tre đánh trúng tay Đỏ khiến con dao rơi xuống đất, còn Đỏ bỏ chạy.

Lúc này, Mau cầm cây tầm vông đánh một cái trúng vùng gáy của Đỏ. Nạn nhân chạy được một đoạn thì ngã gục. Sau đó, Mau và Tiền rời khỏi hiện trường và vứt hung khí.

Đến sáng hôm sau, khi biết Đỏ đã tử vong, Mau và Tiền đến Công an xã Ba Chúc đầu thú.

Nhật Huy
#cố ý gây thương tích #chết người #án mạng sau cuộc nhậu #An Giang #đánh nhau

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