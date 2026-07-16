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Công bố quyết định ông Đinh Văn Nơi giữ chức Bí thư đặc khu Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc; ông Lê Quốc Anh - Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang.

Ngày 16/7, tại đặc khu Phú Quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Lê Quốc Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định chỉ định ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025-2030.

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Ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh uỷ An Giang trao quyết định cho ông Đinh Văn Nơi và ông Lê Quốc Anh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh, sau sáp nhập, An Giang là một trong những địa phương có diện tích và dân số thuộc nhóm lớn nhất cả nước. Trong đó, đặc khu Phú Quốc là cực tăng trưởng mang tính đột phá của tỉnh.

Ông Hải yêu cầu, cả hệ thống chính trị đặc khu quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm phát triển tầm quốc tế; hướng đến mô hình vượt trội với cơ chế, chính sách đặc thù và phân cấp, phân quyền mạnh để phát triển nhanh hơn.

"Mỗi đồng chí ở vị trí khác nhau đều phải tích cực đổi mới tư duy, phương pháp. Nếu không mạnh dạn đổi mới, không dám làm, vẫn đi theo lối mòn cũ chắc chắn không hoàn thành nhiệm vụ", ông Hải nói.

Ông Hải cũng yêu cầu, tập thể lãnh đạo mới tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng 21 dự án phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027; tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Đinh Văn Nơi cam kết, sẽ dành toàn bộ tâm huyết cùng tập thể Đảng ủy đặc khu giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, kỷ cương và tinh thần đổi mới. Ông cho biết, đến Phú Quốc với tinh thần cầu thị, ý thức sâu sắc về trách nhiệm, quyết tâm cùng tập thể cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và tỉnh; tận dụng các cơ chế đặc thù và cơ hội từ APEC 2027 để xây dựng Phú Quốc trở thành đặc khu hiện đại, văn minh, đáng sống và là điểm đến hấp dẫn của khu vực và thế giới.

Trước đó, ngày 14/7, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định Trung tướng Đinh Văn Nơi - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang và phân công kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhật Huy
#Trung tướng Đinh Văn Nơi #Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc #Phú Quốc #An Giang #công tác cán bộ #Tổ chức Tỉnh ủy An Giang #Lê Quốc Anh #APEC 2027

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