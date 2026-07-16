Từ Hy Viên một đời bị người thân lợi dụng

TPO - Từ Hy Viên đã qua đời hơn một năm nhưng những ồn ào về cô vẫn chưa chấm dứt. Khán giả cho rằng nữ diễn viên bị chính những người thân cận nhất lợi dụng danh tiếng.

Những ngày qua, cuộc chiến tranh giành gia sản của những người thân Từ Hy Viên khiến công chúng vừa bất ngờ lại tiếc nuối thay cho nữ diễn viên quá cố. Dù đã qua đời hơn một năm, những ồn ào về cô vẫn chưa dừng lại, tên của ngôi sao Vườn sao băng luôn bị nhắc tới trong những tin tức tiêu cực.

Chồng "quay xe" đòi tài sản?

Người chồng hiện tại của Từ Hy Viên là nam ca sĩ Hàn Quốc Koo Jun Yup (biệt danh DJ Koo). Cả hai hẹn hò hơn 20 năm trước. Sau khi Từ Hy Viên ly hôn năm 2022, họ liên lạc lại và chỉ sau 3 tháng đã kết hôn. Cuộc hôn nhân từng thu hút sự chú ý rộng rãi và nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Khi Từ Hy Viên đột ngột qua đời, Koo Jun Yup tỏ ra rất đau khổ. Nam nghệ sĩ thường tới ngồi bên mộ của ngôi sao quá cố, bật những đoạn phim về cô để tưởng nhớ. DJ Koo còn thực hiện một phóng sự quay lại quá trình lên ý tưởng, thực hiện tượng đài kỷ niệm mang tên "Quỹ đạo vĩnh hằng của Hy Viên" tại khuôn viên nghĩa trang nơi chôn cất cô. Bên cạnh đó, Koo Jun Yup còn tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế tài sản, hứa chăm sóc bà Hoàng Xuân Mai.

Hàng loạt hành động này giúp Koo Jun Yup nhận được thiện cảm của công chúng. Nhiều người ca ngợi tình cảm của nam ca sĩ dành cho Từ Hy Viên và tình yêu chung thủy của anh.

Koo Jun Yup từng thể hiện tình yêu khắc cốt ghi tâm với Từ Hy Viên. Giờ đây có thông tin nam nghệ sĩ đòi 2/3 di sản của nữ diễn viên quá cố.

Nữ diễn viên đã qua đời hơn một năm, Koo Jun Yup vẫn không ngừng nhắc tới người vợ đã mất. Nam nghệ sĩ Hàn Quốc liên tục xuất hiện trên các chương trình giải trí để nói về Từ Hy Viên. DJ Koo còn giới thiệu về căn phòng nhỏ mà nam nghệ sĩ và Từ Hy Viên (Đại S) đã sống chung trong 20 năm trước. Nhiều người cho rằng DJ Koo không có thành tựu sự nghiệp riêng, được chú ý nhiều hơn sau khi liên tục chia sẻ kỷ niệm với Từ Hy Viên.

Tháng 4, đài truyền hình KBS của Hàn Quốc phát sóng bộ phim tài liệu về nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Từ Hy Viên, trong đó còn có những hình ảnh riêng tư trong tang lễ đã được chồng nữ diễn viên cho phép đưa tin độc quyền. Không ít khán giả chỉ trích nam ca sĩ đang dùng danh tiếng người vợ quá cố để gây chú ý.

Hiện tại, có thông tin Koo Jun Yup muốn kiện gia đình Từ Hy Viên ra tòa để nhận lại phần thừa kế vốn thuộc về nam nghệ sĩ mà trước đó anh đã từ bỏ. Một người bạn của DJ Koo chia sẻ: "Anh ấy không đọc được tiếng Trung. Lúc đó sự việc vừa xảy ra, anh ấy còn quá đau buồn nên không biết nội dung văn bản là gì. Vì tin tưởng mọi người nên đã ký".

Từ Hy Viên qua đời nhưng thông tin về cô liên tục được nhắc tới.

Gia đình rắc rối

Theo QQ, không chỉ có Koo Jun Yup mang tới rắc rối, chính mẹ Từ Hy Viên - bà Hoàng Xuân Mai - cũng đang nhận chỉ trích. Trước khi Từ Hy Viên qua đời, nữ diễn viên được cho là sở hữu khối tài sản ước tính lên tới gần một tỷ TWD với hơn 660 triệu TWD bất động sản và khoảng 330 triệu Đài tệ giá trị trang sức và tài sản khác, nhưng mới đây bà Hoàng Xuân Mai than thở sắp bị đuổi khỏi nơi ở vì không thể trả khoản vay thế chấp. Sau khi xử lý các vấn đề về di sản, mẹ ruột Từ Hy Viên cho biết hiện tại tài sản của Từ Hy Viên còn lại rất ít chỉ khoảng 2 triệu TWD (1,6 tỷ đồng).

Số tiền này chắc chắn không đủ để lo chi phí học hành và sinh hoạt cho các con Từ Hy Viên. Công chúng đặt câu hỏi tài sản nữ diễn viên đã đi đâu.

Bên cạnh đó, gia đình Từ Hy Viên cũng đối mặt nhiều chỉ trích từ dư luận. Hai chị em Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ bước vào giới giải trí từ khi còn niên thiếu, nhưng Từ Hy Viên đóng phim nên nổi tiếng và giá trị thương mại cao hơn Từ Hy Đệ. Từ Hy Đệ thường gắn với tai tiếng, ứng xử kém duyên khi làm MC. Trong khi đó Đại S là ngôi sao có hình tượng đẹp, hy sinh sức khỏe vì các con. Từ Hy Viên là hạt nhân quan trọng nhất trong gia đình giải trí họ Từ. Trước khi nữ diễn viên qua đời đột ngột, chị em họ Từ dự định sản xuất một chương trình giải trí riêng tại Đài Loan, đánh dấu sự trở lại của Đại S sau khi kết hôn lần hai.

Mẹ đưa Từ Hy Viên vào giới giải trí để đổi đời. Nữ diễn viên đã giúp đỡ em gái trong sự nghiệp.

Khi Từ Hy Viên qua đời, chỉ riêng việc chôn cất nữ diễn viên theo cách nào, xử lý tro cốt ra sao cũng trở thành đề tài bàn luận nhiều tháng liền. Những người bạn Từ Hy Viên còn lên tiếng hy vọng gia đình nữ diễn viên sớm thống nhất ý kiến để cô yên nghỉ.

Chồng cũ Uông Tiểu Phi và mẹ chồng cũ Trương Lan cũng liên tục lợi dụng danh tiếng nữ diễn viên để trục lợi. Bà Trương Lan bán hàng trực tuyến, biết khán giả quan tâm tới đời tư ngôi sao vì vậy thường chia sẻ câu chuyện về gia đình con trai trên buổi livestream, thu hút lượng tương tác lớn từ khán giả.

Ngay cả khi Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi ly hôn, bà Trương Lan vẫn không ngừng đề cập đến cuộc chiến truyền thông của họ. Đến khi Từ Hy Viên kết hôn lần hai, bà Trương Lan còn bóng gió nữ diễn viên ngoại tình khiến cô tức giận kiện mẹ chồng cũ ra tòa.

Chính vì vậy, khán giả không khỏi xót xa cho góc khuất đời tư của ngôi sao Vườn sao băng ngay cả khi cô đã khuất.