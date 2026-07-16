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Pháp luật

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Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá hơn 700 tỷ đồng

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh tổ chức đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn và các tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng số tiền giao dịch hơn 710 tỷ đồng.

Theo đó, cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, gồm: Lê Tuấn Minh (SN 1996); Phạm Duy Long (SN 1995), cùng trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Trần Việt Thắng (SN 1996); Đỗ Hải Đăng (SN 1993), cùng trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và Phạm Quốc Hiền (SN 1977, trú tại phường Dĩ An, TP HCM).

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Các đối tượng trong đường dây cá độ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Tuấn Minh là đối tượng “tổng đại lý”, cấp tài khoản cho các “đại lý” để chia cắt làm nhiều tài khoản cho các “con bạc” trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham gia cá độ các trận bóng đá nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trên toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch là hơn 710 tỷ đồng.

Thời điểm diễn ra World Cup 2026 (từ ngày 11/6/2026 đến khi bị bắt), số tiền các đối tượng sử dụng cá cược trên các website cá độ bóng đá khoảng 145 tỷ đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Minh Đức - Vũ Quỳnh
#Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá #Cá độ bóng đá #Công an Ninh Bình #Cá độ bóng đá mùa world cup

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