Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND xã ở Ninh Bình cùng 3 cựu cán bộ

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là nguyên lãnh đạo, cán bộ UBND xã La Sơn (nay thuộc xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngày 16/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 4 cá nhân để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan tố tụng thực hiện các quyết định, lệnh theo quy định.

Các bị can gồm: Lê Ngọc Hanh (SN 1977), Phạm Anh Tuấn (SN 1970), Nguyễn Văn Quang (SN 1974) và Trần Thị Thu Thảo (SN 1970), cùng trú tại xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình.

Theo cơ quan điều tra, các bị can nguyên là Chủ tịch UBND xã, Kế toán và Thủ quỹ UBND xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (cũ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Ngọc Hanh, Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Văn Quang; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thu Thảo. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2024, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý tài chính, ngân sách của xã để không nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước các khoản tiền thu từ xử lý vi phạm đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu quỹ đất công ích.

Theo cơ quan công an, số tiền này đã được để ngoài sổ sách kế toán, quản lý, sử dụng và chi tiêu trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, đồng thời xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.