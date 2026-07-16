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Va chạm liên hoàn trên đường dẫn cao tốc, cụ ông tử vong

Chúc Trí - Thịnh Tiến

TPO - Sau cú va chạm từ phía sau của ô tô 7 chỗ, xe máy do cụ ông điều khiển lao về phía trước trúng đuôi xe khách 16 chỗ dẫn đến tử vong.

Tai nạn xảy ra vào trưa 16/7, trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng từ cao tốc ra ngã tư Đồng Tâm. Thời điểm này, xe máy do một cụ ông khoảng 80 tuổi điều khiển đi trên đường dẫn, khi tới đoạn qua xã Long Hưng (tỉnh Đồng Tháp), thấy xe khách loại 16 chỗ đi phía trước giảm tốc độ để rẽ vào quán ăn ven đường, cụ ông cũng phanh xe để tránh.

Đúng lúc này, ô tô con loại 7 chỗ đi cùng chiều phía sau không kịp xử lý đã tông trúng xe máy. Cú va chạm mạnh khiến xe máy trượt dài, cụ ông ngã và va đập vào phần đuôi xe khách 16 chỗ.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cụ ông đã tử vong tại bệnh viện.

Tại hiện trường, chiếc xe máy biến dạng, nhiều mảnh vỡ rơi ra đường với vết trượt dài.

Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, các phương tiện qua khu vực này phải di chuyển chậm, gây ùn ứ cục bộ kéo dài trên tuyến đường dẫn cao tốc.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt phân luồng giao thông và phối hợp làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Chúc Trí - Thịnh Tiến
#tai nạn giao thông #cao tốc #đồng tháp #tai nạn liên hoàn #cụ ông #xe máy #xe khách

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