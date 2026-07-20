Vợ chồng giám đốc công ty sản xuất 13 triệu sản phẩm thực phẩm giả bị phạt hơn 38 năm tù

TPO - Với cáo buộc là chủ mưu, chỉ đạo sản xuất hàng giả là thực phẩm và che giấu doanh thu, rửa tiền, gây thiệt hại cho ngân sách hàng chục tỷ đồng, vợ chồng bị cáo Phạm Vũ Khiêm bị tòa tuyên tổng mức án 38 năm 6 tháng tù.

Buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính

Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 20/7, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết 19 bị cáo phạm tội trong vụ “Sản xuất, buôn bán hàng giả” thuộc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech.

Cụ thể, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech) tổng mức án 26 năm tù cho ba tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”.

Vợ của Khiêm là bị cáo Trần Thị Huệ (quản lý, điều hành Công ty Herbitech) bị tuyên tổng hình phạt 12 năm 6 tháng tù cho hai tội “Tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo còn lại là nhân viên cấp dưới của Khiêm bị tòa phạt các mức án nhẹ nhất từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đến người bị phạt cao nhất 6 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, tiền trốn thuế…

Với các mặt hàng sản phẩm giả đã sản xuất, tiêu thụ, Tòa kiến nghị Bộ Y tế và các cơ quan chức năng trên toàn quốc thu hồi lại nếu còn lưu thông ngoài thị trường nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, tòa cũng kiến nghị các cơ quan quản lý cần thực hiện việc đối chiếu các sản phẩm thực phẩm chức năng với hồ sơ công bố một cách kịp thời. Việc này nhằm phát hiện sớm các sai lệch về thành phần, hàm lượng so với đăng ký để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Bị cáo Phạm Vũ Khiêm và đồng phạm.

Người tiêu dùng được quyền khởi kiện

Trường hợp khách hàng đã mua phải hàng giả của Herbitech, Tòa cho họ quyền yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại thông qua các vụ kiện dân sự.

Theo tòa, từ năm 2018 - 2025, bị cáo Phạm Vũ Khiêm là người trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Herbitech. Để tăng lợi nhuận và nâng cao sức cạnh tranh, Khiêm đã chỉ đạo thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm xuyên suốt từ khâu sản xuất, hạch toán kế toán đến hợp thức hóa nguồn tiền do phạm tội mà có.

Cụ thể, Khiêm chỉ đạo tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hình thức gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng nhưng không đúng hồ sơ công bố sản phẩm. Bị cáo cho thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm cắt giảm chi phí.

Riêng lĩnh vực này, từ tháng 4/2020 - 4/2025, Công ty Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm giả với tổng số gần 13 triệu sản phẩm (lọ, chai, ống, hộp, viên) bán cho 35 khách hàng, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Các sản phẩm chủ yếu như ngon Baby Shark, Bổ phổi vương đan Xuyên Tâm Liên, Kha tử An phế đơn, Dạ dày Mộc Khôi, SunBee ăn ngon.

Ngoài ra, Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách tài chính. Trong đó, sổ nội bộ phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế, còn sổ sách phục vụ kê khai thuế chỉ ghi nhận một phần doanh thu có hóa đơn nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế. Từ năm 2018 - 2024, Công ty Herbitech có tổng doanh thu bán hàng thực tế là hơn 335 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu khai thuế là hơn 145 tỷ đồng và doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là hơn 190 tỷ đồng. Hành vi trên của bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 55 tỷ đồng.

Ở hành vi “rửa tiền”, bị cáo Phạm Vũ Khiêm chỉ đạo thành lập doanh nghiệp mới, sử dụng hơn 12 tỷ đồng có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán để mua bất động sản, đầu tư sinh lời nhằm hợp thức hóa, che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có.