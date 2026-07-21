Cháy xe khách trên quốc lộ 1 ở Đồng Nai, 7 người tử vong

TPO - Sáng 21/7, một xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn TP Đồng Nai thì bất ngờ bốc cháy khiến 7 người tử vong.

Sáng 21/7, đại diện UBND xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe khách nghiêm trọng trên quốc lộ 1 khiến 7 người tử vong.

Các lực lượng cứu hộ xe khách bị cháy trong đêm (ảnh:CTV)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát 50E-447.XX lưu thông theo hướng Đồng Nai - TPHCM. Khi đến địa phận xã Hưng Thịnh, tài xế phát hiện phần đầu xe bốc cháy nên cho phương tiện dừng lại để xử lý.

Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ xe khách chỉ sau thời gian ngắn. Một số hành khách kịp thời thoát ra ngoài nhưng nhiều người không may mắc kẹt bên trong. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có đông hành khách.

Phát hiện vụ cháy, người dân xung quanh đã mang bình chữa cháy cùng các phương tiện sẵn có đến hỗ trợ dập lửa và cứu người. Tuy nhiên, do lửa lan quá nhanh nên các nỗ lực ban đầu không đạt kết quả.

Xe khách bị cháy dữ dội (ảnh: CTV)

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Đồng Nai đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để khống chế đám cháy, tổ chức cứu nạn và phân luồng giao thông qua khu vực.

Khi đám cháy được dập tắt, chiếc xe khách gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn khiến 7 người tử vong, nhiều hành khách khác được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục cập nhật vụ cháy xe đặc biệt nghiêm trọng này.