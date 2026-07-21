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Thủ tướng chỉ đạo sắp xếp cơ sở giáo dục cấp tỉnh, cấp xã, có thể giảm 50% đầu mối

Luân Dũng

TPO - Việc sắp xếp cơ sở giáo dục cấp tỉnh, cấp xã phải được thực hiện linh hoạt, theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1/7/2025.

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và các địa phương, chỉ đạo về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã

Trên cơ sở đề nghị của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn theo hướng: mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu 1 cơ sở giáo dục mầm non, 1 cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở.

Thủ tướng lưu ý việc sắp xếp bảo đảm linh hoạt, theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm thực hiện mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1/7/2025, hoàn thành trước ngày 30/8.

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Mỗi cấp xã phải đảm bảo tối thiểu 1 cơ sở giáo dục mầm non, 1 cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở. (Ảnh minh họa)

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục rà soát, hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 6/9.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã theo hướng, phải phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy mô dân số và không gian phát triển.

Đồng thời, quá trình sắp xếp cần lấy mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đầu tư và năng lực quản trị làm định hướng xuyên suốt, bền vững.

Chính phủ cũng lưu ý, không thực hiện sắp xếp một cách cơ học chỉ nhằm giảm đầu mối; tuyệt đối không để học sinh do hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cần hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hoạt động dạy học, tâm lý của học sinh, nhà giáo và cha mẹ học sinh.

Cùng với đó, cần theo dõi, đánh giá thường xuyên tình hình thực hiện dựa trên dữ liệu và tác động thực tiễn; kịp thời phát hiện vướng mắc để điều chỉnh phương án, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nhân rộng các mô hình phù hợp.

Luân Dũng
#Sắp xếp cơ sở giáo dục #Chỉ đạo mới của Thủ tướng về sắp xếp cơ sở giáo dục #Sắp xếp trường lớp #Giảm đầu mối quản lý

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