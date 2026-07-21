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Thế giới

Bán nhà để làm gương, Tổng thống Hàn Quốc vấp chỉ trích

Bình Giang

TPO - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung muốn làm gương bằng cách bán căn hộ của ông để ủng hộ chiến dịch tăng nguồn cung nhà, nhưng nỗ lực này vô tình khiến chính sách tín dụng của chính quyền bị chỉ trích.

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Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: AP)

Theo hồ sơ đăng ký bất động sản, khách mua căn hộ của vợ chồng Tổng thống Lee tại TP Seongnam, phía nam Seoul chỉ cần thanh toán trước 40% trong tổng số 2,9 tỷ won (khoảng 1,9 triệu USD). Phần còn lại được vợ chồng tổng thống cho vay dưới hình thức thế chấp.

Cách thức này cho phép bên mua hoàn tất giao dịch nhưng được hoãn thanh toán 60% giá trị căn hộ. Hình thức này ở Hàn Quốc gọi là “seller financing”, nghĩa là người bán trực tiếp cấp tín dụng cho người mua, giúp người mua vay tiền từ chính người bán thay vì từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

Dù hợp pháp, hình thức này tương đối hiếm trong các giao dịch mua bán nhà ở. Thỏa thuận đang gây chú ý, khi diễn ra đúng thời điểm chính quyền Tổng thống Lee đang siết chặt quy định về cho vay thế chấp, nhằm hạ nhiệt đợt tăng giá nhà mạnh nhất ở Hàn Quốc trong nhiều năm.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói rằng khoản thế chấp phản ánh “hoàn cảnh của bên mua”, nhấn mạnh ông Lee đã bán căn hộ với mức giá thấp hơn giá thị trường dù không có nghĩa vụ pháp lý phải bán tài sản này. Theo Văn phòng Tổng thống, giao dịch thể hiện nỗ lực của chính phủ nhằm bình ổn thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, khoản được thanh toán hoãn lên tới 1,77 tỷ won - cao hơn rất nhiều so với trần vay thế chấp 200 triệu won mà chính quyền áp dụng với người mua những căn hộ có giá trị tương tự. Phe đối lập tận dụng điều này để chỉ trích.

Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cáo buộc ông Lee đi ngược tinh thần chính sách nhà ở do chính mình ban hành, cho rằng giao dịch này giúp người mua lách giới hạn vay vốn bằng cách nhận khoản vay trực tiếp từ người bán.

Các nghị sĩ đối lập kêu gọi Tổng thống Lee công khai thêm các chi tiết liên quan đến thỏa thuận. Vụ việc cũng gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Theo các quy định cho vay mới nhất, người mua chỉ được vay tối đa 600 triệu won để mua căn nhà có giá đến 1,5 tỷ won. Mức vay tối đa giảm xuống còn 400 triệu won đối với nhà có giá từ 1,5-2,5 tỷ won, và chỉ còn 200 triệu won đối với các bất động sản có giá trên ngưỡng này.

Giới hạn này khiến Seoul trở thành một trong những thị trường cho vay mua nhà bị kiểm soát chặt chẽ nhất thế giới, khiến nhiều người không còn khả năng tiếp cận tín dụng khi giá nhà tiếp tục leo thang.

Tháng trước, Chính phủ Hàn Quốc đưa những khu vực liên quan đến các trung tâm công nghiệp bán dẫn vào diện khu vực đầu cơ, áp dụng quy định cho vay nghiêm ngặt hơn và siết chặt việc cấp phép giao dịch đất đai.

Giá căn hộ tại Seoul đã tăng liên tục 76 tuần tính đến ngày 13/7, theo số liệu của Hội đồng Bất động sản Hàn Quốc.

Bình Giang
Theo Bloomberg
#Nhà ở #Tín dụng #Hàn Quốc #Tổng thống Hàn Quốc #Bất động sản

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