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Xã hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng đảm nhận thêm nhiệm vụ

Luân Dũng

TPO - Ngày 21/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Theo Quyết định, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo, còn Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Phó Trưởng Ban Thường trực.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự và tình trạng khẩn cấp về thảm họa trên phạm vi cả nước; trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các bộ, ngành trung ương và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo tham mưu giúp Thủ tướng xây dựng, triển khai các chính sách, pháp luật, chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn; tình trạng khẩn cấp về thảm họa.

Đồng thời, chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức liên quan, địa phương thực hiện hoạt động phòng thủ dân sự, ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.
Ảnh: VGP.

Ban Chỉ đạo cũng điều phối lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách, kiêm nhiệm bảo đảm cho hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa trên phạm vi cả nước, sẵn sàng tham gia các hoạt động quốc tế về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (Phó Trưởng Ban Thường trực); Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ủy viên Thường trực là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Nội vụ…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (ngày 21/7).

Luân Dũng
#Thủ tướng #Ban Chỉ đạo #Phòng thủ dân sự #quốc gia #Bộ trưởng #Thủ tướng Lê Minh Hưng

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