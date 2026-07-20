Thủ tướng yêu cầu tăng tốc xây dựng trường nội trú, hoàn thành trước 30/8

TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực để hoàn thành xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trước ngày 30/8/2026.

Kiên quyết xử lý các vi phạm

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Công điện ngày 20/7 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương, vẫn còn một số công trình chậm và có nguy cơ chậm tiến độ, trong khi thời gian còn lại chỉ hơn 40 ngày để hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ xây dựng trường nội trú.

(﻿Ảnh: Cổng thông tin TP Huế)

Trước tình hình đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo đã ban hành; khẩn trương rà soát tiến độ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ưu tiên cao nhất các nguồn lực để hoàn thiện các trường theo đúng mục tiêu, thời hạn, bảo đảm chất lượng, an toàn và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao tăng cường kiểm tra, đôn đốc, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ hằng tuần; trường hợp cần thiết phải báo cáo theo ngày nhằm bảo đảm hoàn thành các công trình trước ngày 30/8/2026.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chí tuyển sinh, bảo đảm đúng đối tượng, không tạo "kẽ hở" để lợi dụng chính sách trục lợi.

Bộ cũng phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; kiên quyết xử lý các trường hợp làm sai lệch hồ sơ, lách tiêu chí, vi phạm quy định, trục lợi chính sách, gây thất thoát, lãng phí và tiêu cực.

Thi công "3 ca, 4 kíp"

Đối với các bộ, ngành liên quan, Bộ Xây dựng được giao chủ trì chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh công tác kiểm định chất lượng, nghiệm thu công trình theo từng hạng mục đạt chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn kết cấu tuyệt đối trước thiên tai, lũ quét cho hệ thống trường học vùng cao.

Trường nội trú liên cấp tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên.

Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp kịp thời bố trí đủ nguồn vốn cho các địa phương xây dựng các trường khởi công năm 2026; hướng dẫn sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương đúng quy định và chủ động tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Trong khi đó, các Bộ Quốc phòng, Công an, Dân tộc và Tôn giáo có trách nhiệm tăng cường phối hợp, hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và học sinh tại các xã biên giới gắn với bảo đảm an ninh, an toàn vùng biên, an ninh quốc gia và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Thủ tướng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng các công trình trên địa bàn.

Các địa phương phải huy động tối đa lực lượng, nguồn lực, bám sát công trường; chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công liên tục "3 ca, 4 kíp", 24/24 giờ; ưu tiên điều chuyển nhân lực từ các dự án không cấp bách để tập trung cho việc xây dựng trường học.

Đồng thời, phải kiểm tra tiến độ từng công trình hằng ngày, hằng tuần; chủ động xử lý các khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, nhân lực, máy móc, thiết kế, thủ tục và vốn đầu tư, quyết tâm hoàn thành toàn bộ các trường đã khởi công trong giai đoạn 1 trước ngày 30/8.

Công điện cũng yêu cầu các địa phương tổ chức đánh giá đúng chất lượng công trình, nghiệm thu đầy đủ theo quy định; chỉ đưa vào sử dụng những hạng mục bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường.