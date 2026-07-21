Di dời hàng xà cừ cổ thụ phục vụ dự án đường 70 hơn 3.370 tỷ đồng

TPO - Hàng xà cừ cổ thụ trên đường 70 đang được đánh chuyển để phục vụ dự án mở rộng tuyến đường hơn 3.370 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, tăng năng lực kết nối khu vực phía Tây Hà Nội khi hoàn thành.