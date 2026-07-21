Di dời hàng xà cừ cổ thụ phục vụ dự án đường 70 hơn 3.370 tỷ đồng

TPO - Hàng xà cừ cổ thụ trên đường 70 đang được đánh chuyển để phục vụ dự án mở rộng tuyến đường hơn 3.370 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, tăng năng lực kết nối khu vực phía Tây Hà Nội khi hoàn thành.
Sau nhiều năm khai thác, đường 70 đã xuống cấp và quá tải do phải "gánh" lượng phương tiện lớn mỗi ngày, khiến tình trạng ùn tắc trở thành nỗi ám ảnh của người dân.
Dọc tuyến đường 70 qua khu vực Xuân Phương, nhiều cây xà cừ lâu năm đang được di dời để phục vụ thi công dự án. Nhiều cây có thân lớn, tán rộng và đã gắn bó với tuyến đường trong thời gian dài.
Nhiều gốc cây xà cừ cổ thụ sẽ tiếp tục được đốn hạ, đánh chuyển trong thời gian tới. Trước đó, một đợt lớn đánh chuyển hàng cây này đã diễn ra vào tháng 1/2026.