Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Bên trong khu tập thể Trương Định sau hơn 50 năm sử dụng

Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Sau hơn nửa thế kỷ sử dụng, khu tập thể Trương Định (Hà Nội) xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp và quá tải hạ tầng. Theo quy hoạch vừa được công bố, khu nhà sẽ được cải tạo, xây dựng lại bằng hai tòa chung cư cao tối đa 30 tầng.

Bên trong khu tập thể Trương Định sau nửa thế kỷ.
tp-c3.jpg
Khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai, Hà Nội) được xây dựng trong giai đoạn 1970-1980, gồm 10 khối nhà hai tầng. Qua nhiều năm sử dụng, nhiều căn hộ đã được người dân cải tạo, cơi nới để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.
tp-c16.jpg
tp-c13.jpg
tp-c10.jpg
Sau nhiều thập kỷ sử dụng, một số hạng mục công trình đã xuống cấp, thay đổi đáng kể so với thiết kế ban đầu do quá trình cải tạo, cơi nới qua các thời kỳ. Hệ thống dây dẫn điện được lắp đặt bổ sung qua nhiều năm tạo nên mạng lưới chằng chịt trong khu dân cư.
tp-c.jpg
Do diện tích căn hộ hạn chế, nhiều hộ dân tận dụng hành lang để phơi quần áo và bố trí thêm không gian sinh hoạt. Những dây phơi kéo dài dọc các lối đi đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại khu tập thể. Nhiều căn hộ có diện tích nhỏ, xuất hiện tình trạng ẩm mốc hoặc thấm dột vào mùa mưa﻿.
tp-c30.jpg
tp-c18.jpg
Không gian công cộng và khu vui chơi tại khu tập thể còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của cư dân. Nhiều trẻ em thường vui chơi tại các ngõ nhỏ hoặc những đoạn đường ít phương tiện qua lại.
tp-c40.jpg
Bà Thủy, cư dân khu A tập thể Trương Định từ năm 1979, cho biết: "Khu nhà đã sử dụng nhiều năm nên một số hạng mục xuống cấp, nhiều hộ phải tự sửa chữa để tiếp tục sinh hoạt. Mỗi khi mưa lớn, nước vẫn thấm dột qua mái khiến cuộc sống gặp không ít bất tiện. Một số công trình phụ trợ cũng đã cũ và cần được cải tạo".
tp-c37.jpg
tp-c39.jpg
tp-c21.jpg
Các hạng mục như mái, tường, cầu thang và lan can đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp theo thời gian. Một số khu vực sinh hoạt chung có diện tích hạn chế, trong khi nhiều hộ dân phải tận dụng thêm không gian hành lang để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.
tp-c20.jpg
Nhiều hộ dân tận dụng hành lang và khoảng không chung để bố trí thêm khu vực nấu ăn hoặc chứa đồ dùng sinh hoạt.
tp-c14.jpg
Theo quy hoạch, khu tập thể Trương Định sẽ được xây dựng lại với hai tòa chung cư cao tối đa 30 tầng, chưa gồm ba tầng hầm và tum kỹ thuật trên mái. Dự án dự kiến có 1.065 căn hộ diện tích 26-81 m2, từ một đến ba phòng ngủ, đáp ứng chỗ ở cho hơn 2.000 cư dân.
phoi-canh-3d.jpg
map.jpg
Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu vực cải tạo, xây dựng lại và tái thiết tập thể Trương Định cùng khu vực lân cận và các trục kết nối. (Ảnh: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội) và vị trí dự án trên bản đồ Google maps.
Trọng Tài Trọng Tài
#Trương Định #cải tạo #khu tập thể #Hà Nội #chung cư #xuống cấp #cư dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe