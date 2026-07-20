Bên trong khu tập thể Trương Định sau hơn 50 năm sử dụng

TPO - Sau hơn nửa thế kỷ sử dụng, khu tập thể Trương Định (Hà Nội) xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp và quá tải hạ tầng. Theo quy hoạch vừa được công bố, khu nhà sẽ được cải tạo, xây dựng lại bằng hai tòa chung cư cao tối đa 30 tầng.
Sau nhiều thập kỷ sử dụng, một số hạng mục công trình đã xuống cấp, thay đổi đáng kể so với thiết kế ban đầu do quá trình cải tạo, cơi nới qua các thời kỳ. Hệ thống dây dẫn điện được lắp đặt bổ sung qua nhiều năm tạo nên mạng lưới chằng chịt trong khu dân cư.
Không gian công cộng và khu vui chơi tại khu tập thể còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của cư dân. Nhiều trẻ em thường vui chơi tại các ngõ nhỏ hoặc những đoạn đường ít phương tiện qua lại.
Các hạng mục như mái, tường, cầu thang và lan can đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp theo thời gian. Một số khu vực sinh hoạt chung có diện tích hạn chế, trong khi nhiều hộ dân phải tận dụng thêm không gian hành lang để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.
Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu vực cải tạo, xây dựng lại và tái thiết tập thể Trương Định cùng khu vực lân cận và các trục kết nối. (Ảnh: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội) và vị trí dự án trên bản đồ Google maps.