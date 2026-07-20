Bên trong khu tập thể Trương Định sau hơn 50 năm sử dụng

TPO - Sau hơn nửa thế kỷ sử dụng, khu tập thể Trương Định (Hà Nội) xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp và quá tải hạ tầng. Theo quy hoạch vừa được công bố, khu nhà sẽ được cải tạo, xây dựng lại bằng hai tòa chung cư cao tối đa 30 tầng.