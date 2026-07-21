Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Iran tuyên bố đang trong 'cuộc chiến toàn diện' với Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố, nước này đang trong một “cuộc chiến toàn diện” với Mỹ, và sẽ phải chấp nhận những hậu quả của cuộc xung đột.

704233.jpg
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Getty Images)

“Thực tế là hiện nay Iran đang tham gia một cuộc chiến tranh toàn diện”, ông Pezeshkian nói ngày 20/7 tại cuộc họp của Hội đồng Tư pháp tối cao ở Tehran, và cho biết thêm rằng “chúng ta phải thực tế và chấp nhận những hậu quả tất yếu của cuộc kháng chiến này”.

"Cuộc chiến ngày nay không chỉ đơn thuần là cuộc chiến tên lửa. Đối phương đã đi đến kết luận rằng họ không thể buộc Iran đầu hàng bằng các cuộc tấn công quân sự”, ông Pezeshkian tuyên bố.

Tổng thống nhận định, đối phương đã tiến hành một "cuộc chiến hỗn hợp" nhằm vào Iran. Ông mô tả nền kinh tế và sinh kế của người dân là những yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đối đầu, nhấn mạnh rằng việc duy trì ổn định kinh tế và bảo vệ tài sản xã hội là hai ưu tiên của "hệ thống quản trị trong thời chiến."

Ông Pezeshkian cũng khẳng định, chính phủ của ông đã "bảo vệ đầy đủ" các quyền và lợi ích quốc gia của Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ, bao gồm cả bản ghi nhớ được ký kết ngày 18/6.

Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các tỉnh phía nam của Iran trong tuần qua, tuyên bố nhằm mục đích "làm suy yếu khả năng của Iran trong việc đe dọa hoạt động vận chuyển thương mại".

Iran đã đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại các quốc gia trong khu vực, bao gồm Kuwait, Bahrain và Jordan.

Sự leo thang này diễn ra khi hai bên, theo bản ghi nhớ hợp tác, dự kiến ​​sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trong vòng 60 ngày để đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Minh Hạnh
Tân Hoa Xã, Straitstimes
#Mỹ #Iran #xung đột Mỹ Iran #Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian #tin tức Mỹ Iran #Mỹ tấn công Iran #Iran đáp trả Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe