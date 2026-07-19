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Thế giới

Lãnh tụ Tối cao Iran 'ở ẩn' đến bao giờ?

Minh Hạnh

TPO - Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei sẽ không xuất hiện trước công chúng cho đến khi xung đột với Mỹ - Israel kết thúc, và tình hình an ninh được cải thiện, một nguồn tin của Iran nói với hãng thông tấn Tass.

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Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Reuters)

“Lãnh tụ Tối cao sẽ không xuất hiện trước công chúng trong thời gian tới vì lý do an ninh. Chính phủ đang chờ tình hình bình thường hóa. Sau đó, ngài ấy sẽ xuất hiện trước công chúng”, nguồn tin cho biết.

Nguồn tin nói thêm, rằng cuộc tiếp xúc đầu tiên của ông Mojtaba Khamenei với một nhà lãnh đạo nước ngoài có thể là cuộc điện đàm hoặc cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, nhiều người kỳ vọng ông Mojtaba Khamenei sẽ tham dự tang lễ cha mình - cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei - hồi đầu tháng 7. Tuy nhiên, ông đã không xuất hiện.

Cho đến nay vẫn chưa có thông tin công khai hay hình ảnh nào được công bố về ông Mojtaba Khamenei, người đã bị thương trong vụ tấn công khiến cha ông và các thành viên khác trong gia đình thiệt mạng. Ông đã bị thương nặng ở một hoặc cả hai chân, những người thân cận với ông nói với Reuters.

Trong phát ngôn gần đây nhất, ông Mojtaba Khamenei đã tuyên bố rằng Tehran sẽ trả thù cho sự ra đi của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và những người Iran khác đã trở thành nạn nhân trong các cuộc tấn công do Mỹ và Israel gây ra.

Minh Hạnh
Tass
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