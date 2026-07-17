Bí ẩn vật thể phát sáng như UFO trên bầu trời Trung Quốc

TPO - Một vật thể phát sáng đã bay vụt qua bầu trời đêm ở khu vực tự trị Tân Cương (Tây Bắc Trung Quốc) hồi đầu tuần này, khiến nhiều người dân và du khách liên tưởng đến những vật thể bay không người lái (UFO).

Hiện tượng kỳ lạ này, xuất hiện lúc khoảng 22h50 ngày 14/7, đã được người dân ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Tân Cương ghi lại.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một vật thể sáng rực di chuyển với một vệt sáng dài phía sau. Khi di chuyển trên bầu trời, vật thể này dường như thay đổi hình dạng, ban đầu giống như một chiếc ô khổng lồ trước khi dần dần biến thành hình xoắn ốc.

“Chúng tôi đang chuẩn bị lên núi thì đột nhiên phát hiện một vật thể rất sáng trên bầu trời. Có một ‘cái đuôi’ phát sáng phía sau nó, và nó cứ lớn dần lên”, một cư dân tên Ake, người đã quay video cảnh tượng này, kể lại.

Du khách Xiaoya, người chứng kiến ​​hiện tượng này tại khu thắng cảnh Kanas, cho biết cảnh tượng đó “thật khó tin”.

“Lúc đó trời vẫn còn sáng. Vật thể thay đổi hình dạng khi di chuyển, từ hình dạng giống chiếc ô sang hình xoắn ốc. Có hai âm thanh lớn ở giữa quá trình. Thật tuyệt vời”, Xiaoya nói.

Hình ảnh vật thể phát sáng trên bầu trời Tân Cương. (Nguồn: BJD)

Toàn bộ hiện tượng này kéo dài khoảng một phút, theo nhiếp ảnh gia Yang Lipeng, người đã ghi lại toàn bộ quá trình ở thị trấn Gangou, huyện Urumqi. Dựa trên hình dạng của vật thể, Yang cho rằng đó có thể là một “đám mây tên lửa”.

Theo tờ Nhật báo Tân Cương, lời giải thích này đã được các chuyên gia từ Đài quan sát Gaoyazi ở quận Dabancheng (Urumqi) và các nhiếp ảnh gia hàng không vũ trụ xác nhận.

Các nhân viên tại đài quan sát cho biết, dựa trên hình dạng của đám mây, cũng như thời gian và hướng xuất hiện, hiện tượng này là do đám mây tro bụi từ tên lửa đẩy Soyuz-2.1a của Nga để lại khi bay qua Tân Cương.

Theo hãng thông tấn Tass của Nga, tên lửa đẩy Soyuz-2.1a mang theo tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS-29 và ba thành viên phi hành đoàn đã cất cánh từ sân bay vũ trụ Baikonur hướng tới Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Đường bay của tên lửa, gần như thẳng về hướng đông, đã đưa nó bay qua phía bắc Tân Cương. Khu vực này nằm gần ranh giới giữa ngày và đêm, do đó ánh sáng mặt trời đã chiếu sáng lượng hơi nước lớn do khí thải của tên lửa tạo ra, tạo nên hiệu ứng đám mây hình ô ấn tượng, theo nhiếp ảnh gia hàng không vũ trụ Zhou Quan.

"Khi tầng thứ hai và thứ ba của tên lửa tách ra, tầng thứ hai đã giải phóng lượng nhiên liệu còn sót lại trong quá trình xử lý. Nhiên liệu được giải phóng giãn nở theo hình xoắn ốc, tạo ra vật thể phát sáng hình xoắn ốc mà người dân trên mặt đất nhìn thấy”, ông Zhou nói.

Do đó, vật thể bí ẩn tưởng chừng như đến từ ngoài vũ trụ này thực chất là một hiện tượng thiên văn hiếm gặp được tạo ra bởi vụ phóng tàu vũ trụ - sự kết hợp giữa công nghệ tên lửa, điều kiện khí quyển và điều kiện ánh sáng độc đáo của Tân Cương.