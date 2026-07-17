Vùng Vịnh 'căng mình' đẩy lùi các cuộc tấn công của Iran, Mỹ tuyên bố hoàn thành đợt không kích mới nhất

TPO - Mỹ tuyên bố vừa hoàn thành đợt không kích quy mô lớn mới nhất nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran trong đêm thứ sáu liên tiếp. Cùng thời điểm, Kuwait, Qatar và Bahrain đồng loạt kích hoạt hệ thống phòng không để đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã hoàn thành một đợt không kích quy mô lớn mới nhằm vào Iran, đánh dấu đêm thứ sáu liên tiếp Washington tiến hành các cuộc tấn công quân sự.

Theo CENTCOM, chiến dịch bắt đầu vào khoảng 21h30 giờ địa phương (14h theo giờ miền Đông nước Mỹ) ngày 16/7 và kết thúc lúc 21h40 cùng ngày. Mục tiêu của đợt không kích là "tiếp tục làm suy yếu năng lực quân sự của Iran".

Quân đội Mỹ tấn công các mục tiêu quân sự của Iran trong đêm thứ sáu liên tiếp. Ảnh: CENTCOM

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã sử dụng máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tàu chiến để phóng vũ khí dẫn đường chính xác vào hàng chục mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm các cơ sở giám sát ven biển, hệ thống phòng không, hạ tầng hậu cần quân sự và năng lực hàng hải.

CENTCOM không công bố số lượng mục tiêu cụ thể bị tấn công, nhưng khẳng định chiến dịch đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào tàu vận tải thương mại trong khu vực.

Trong khi đó, nhiều quốc gia Vùng Vịnh đã phải kích hoạt hệ thống phòng không để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Sáng sớm thứ Sáu (17/7, theo giờ địa phương), Bộ Thông tin Kuwait cho biết nhiều tiếng nổ đã vang lên khi hệ thống phòng không đánh chặn các mục tiêu trên không. Chính quyền đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn an toàn.

Ở Bahrain, còi báo động được kích hoạt trên toàn quốc. Bộ Nội vụ yêu cầu người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho đến khi có thông báo mới.

Iran công bố một video được cho là ghi lại cảnh phóng máy bay không người lái về phía Bahrain. Nguồn: IRIB

Bộ Quốc phòng Qatar cũng xác nhận đã đánh chặn một tên lửa nhằm vào nước này trong sáng sớm 17/7 theo giờ địa phương. Trước đó, các phóng viên CNN tại Doha ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn, trong khi người dân nhận được cảnh báo khẩn qua điện thoại yêu cầu ở trong nhà và đến nơi an toàn do mức độ đe dọa gia tăng.

Ít phút sau, Chính phủ Qatar phát đi thông báo mới cho biết mối đe dọa đã được loại bỏ và tình hình đã trở lại bình thường.

Những ngày gần đây, Iran nhiều lần tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh tại Bahrain, Kuwait và Jordan. Tuy nhiên, Tehran được cho là đã tránh tấn công Qatar, quốc gia duy trì quan hệ tương đối tích cực với Iran và đóng vai trò trung gian trong nhiều nỗ lực ngoại giao suốt thời gian xung đột.

Đầu tuần này, Qatar lên án các cuộc tấn công liên tiếp của Iran vào các quốc gia Ả Rập trong khu vực Vịnh Ba Tư và toàn bộ khu vực Trung Đông.